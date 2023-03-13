Стало известно о состоянии девочки, на которую с крыши сошла наледь в Барнауле

Снег в алтайском селе. Много снега.

Происшествие случилось 8 марта возле дома по проспекту Ленина, 149. Лед рухнул на 13-летнюю девочку. С черепно-мозговой травмой головы ее доставили в больницу.

«Состояние пациентки стабильное, средней тяжести, оперативное лечение не предписано, находится в общей палате», — отметили в Краевой клинической больнице скорой медпомощи.

На следующей неделе ребенка могут выписать из больницы, если девочка будет чувствовать себя хорошо.

Проверку по факту падения наледи проводит СК, а также устанавливает признаки преступления в действиях лиц, ответственных за содержание кровли жилого дома.

Ранее барнаульцы пожаловались altapress.ru, как они выбираются со дворов, которые затопило оттаявшим снегом.