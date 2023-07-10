У Николая Ефремова обнаружили проблемы с легкими

Напомним, что в конце июня стало известно, что сын актера Михаила Ефремова выпал из окна и находиться в реанимации в тяжелом состоянии.

Уже в больнице его подключили к аппарату ИВЛ. А также установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. Врачи опасаются, что Николай останется инвалидом.

У Николая Ефремова закрытая травма головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя. Его диагноз - кататравма, это различные повреждения после падения с большой высоты.

Сегодня стало известно, что у актера начались проблемы с легкими. Ему установили дренаж и диагностировали пневмоторакс.

Вакуумная установка откачивает воздух с легких, что бы предотвратить быстрого расправления дыхательных органов. Так же врачи откачивают лишнюю жидкость, которая мешает вентиляционной функции легких и газообмену при дыхании.

Актер находиться под наблюдением врачей.

Ранее сыну Ефремова удалили часть костей таза после падения с третьего этажа.