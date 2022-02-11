Участнику смертельной драки в бийском баре предъявили обвинение

32-летнему бийчанину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, драка со смертельным исходом произошла вечером 21 января. Следователи установили, что обвиняемый нанес не менее четырех ударов по голове 29-летнего мужчины (как сообщалось, бывшего ОМОНовца).
Через несколько дней он скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.
Обвиняемый находится под стражей и частично признает свою вину.
Мужчина настаивает на неумышленном характере своих действий и отказывается от проведения следственного эксперимента.