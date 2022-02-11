11 февраля -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Участнику смертельной драки в бийском баре предъявили обвинение

Тренера по боксу, который стал участником потасовки в одном из баров Бийска, перевели из подозреваемых в обвиняемые. Об этом 11 февраля сообщили в краевом Следственном управлении.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

32-летнему бийчанину предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Напомним, драка со смертельным исходом произошла вечером 21 января. Следователи установили, что обвиняемый нанес не менее четырех ударов по голове 29-летнего мужчины (как сообщалось, бывшего ОМОНовца).

Через несколько дней он скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

Обвиняемый находится под стражей и частично признает свою вину.

Мужчина настаивает на неумышленном характере своих действий и отказывается от проведения следственного эксперимента.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость