2 августа
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Происшествия

В Алтайском крае 18-летняя девушка убила инвалида на коляске

18-летнюю жительницу Поспелихинского района подозревают в убийстве пожилого опекуна-инвалида.

Пандус для инвалидной коляски.
Пандус для инвалидной коляски.
Юрий Верещагин в нашбийск.рф

Инцидент произошел 29 июля. Девушка приехала в одно из сел Угловского района навестить опекунов. Встречу решили отметить за выпивкой.

В ходе застолья девушка поругалась с 60-летним опекуном в инвалидной коляске.

Девушка ударила потерпевшего по голове — мужчина скончался на следующий день в больнице от полученной травмы, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее под Новосибирском мужчина жестоко зарезал 17-летнюю девушку.

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