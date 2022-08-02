В Алтайском крае 18-летняя девушка убила инвалида на коляске

Инцидент произошел 29 июля. Девушка приехала в одно из сел Угловского района навестить опекунов. Встречу решили отметить за выпивкой.

В ходе застолья девушка поругалась с 60-летним опекуном в инвалидной коляске.

Девушка ударила потерпевшего по голове — мужчина скончался на следующий день в больнице от полученной травмы, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

В настоящее время подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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