21 марта
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Происшествия

В Алтайском крае подвыпивший мужчина хладнокровно убил товарища

В Рубцовске ночью 20 марта произошло убийство. Правоохранители уже арестовали подозреваемого и предъявили ему обвинение, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

По данным следствия, компания знакомых распивала спиртное в одном из домов. Между гостями разгорелся конфликт по незначительному поводу.

34-летний гость взял нож и ударил им 65-летнего мужчину. Травма оказалась смертельной. Он скончался на месте.

Обвиняемого взяли под стражу. Как выяснилось, он уже привлекался к уголовной ответственности. Теперь ему предъявили совершение преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в одном из сел Баевского района 15-летний местный житель до смерти избил гвоздодером и ножом 38-летнюю женщину.

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