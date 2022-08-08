8 августа
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Происшествия

В Алтайском крае спасли женщину, которой стало плохо в лесу

В Заринском районе 6 августа МЧС спасли в лесу женщину, которой после прогулок стало плохо. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Машина МЧС.
Машина МЧС.
ГУ МЧС по Алтайском краю.

Компания из 8 человек (5 взрослых и 3 детей) отправилась на отдых в тайгу 5 августа. Путешественники добрались электричкой до станции Тогуленок, а затем два часа шли пешком до таежной избушки.

На следующий день 63-летняя женщина заболела. Она перестала разговаривать и реагировать на внешние раздражители, а также у нее поднялась высокая температура.

Сын заболевшей пешком вернулся на станцию, где была мобильная связь, и обратился за помощью. «Скорая» из-за плохой дороги не смогла приехать, тогда вызвали пожарных.

В полдень пациентку доставили в больницу.

Ранее в лесу нашли заблудившуюся россиянку с семью детьми.

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