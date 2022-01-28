29 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Алтайском крае взбесившийся муж скинул даму сердца в погреб и подпер холодильником

В Бийске завершили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который избил и запер в погребе свою сожительницу.

Подвал, старый дом.
Подвал, старый дом.
CC0

Вечером в середине октября 2021 в одном из сел Бийского района между ними произошла ссора. Причиной стало то, что женщина уронила их маленького сына на пол.

Гражданский муж стал угрожать ей убийством, избил, а затем сбросил в погреб, находящийся в комнате квартиры.

«Он поставил на крышку погреба холодильник, тем самым лишив потерпевшую свободы и забрав детей, ушел из дома», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Освободили женщину только через несколько часов — соседи услышали крики о помощи.

Свою вину мужчина признал частично. Материалы дела передают на рассмотрение суда.

Ранее избиением для 47-летней жительницы Бийска закончился вечер в одном из увеселительных заведений.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость