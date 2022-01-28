В Алтайском крае взбесившийся муж скинул даму сердца в погреб и подпер холодильником

В Бийске завершили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, который избил и запер в погребе свою сожительницу.

Вечером в середине октября 2021 в одном из сел Бийского района между ними произошла ссора. Причиной стало то, что женщина уронила их маленького сына на пол.

Гражданский муж стал угрожать ей убийством, избил, а затем сбросил в погреб, находящийся в комнате квартиры.

«Он поставил на крышку погреба холодильник, тем самым лишив потерпевшую свободы и забрав детей, ушел из дома», — рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Освободили женщину только через несколько часов — соседи услышали крики о помощи.

Свою вину мужчина признал частично. Материалы дела передают на рассмотрение суда.

Ранее избиением для 47-летней жительницы Бийска закончился вечер в одном из увеселительных заведений.