5 мая
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Происшествия

В Барнауле кипяток за два часа уничтожил все имущество и квартиру жителя аварийного дома

В Барнауле в четверг ночью, 5 мая, прорвало трубу отопления в аварийном доме, где живут люди, сообщает «Катунь 24».

В Барнауле вырвавшийся из труб кипяток оставил мужчину без жилья.
В Барнауле вырвавшийся из труб кипяток оставил мужчину без жилья.
кадр из видео.

Инцидент произошел в 4 часа ночи в одной из квартир дома № 46а по улице Профинтерна, который признали аварийным в 2018 году.

Кипяток бил с большой силой больше двух часов. Все имущество в квартире уничтожено, разрушен даже потолок.

«Хозяин квартиры был на работе. Он приехал через полчаса. Мы начали обзванивать все службы. Приехала аварийка, перекрыли горячую воду, чтобы кипяток не хлестал. В 8 утра хозяин поехал в ЖЭУ, ему там очень красиво сказали: „Нечего здесь делать, больше вы к нам не приходите“», — рассказала местная жительница.

Вся мебель в квартире пришла в негодность — ее утром выносили на мусорную площадку.

«Все соседи собрались, помогали, все выносили на мусорку. Хозяину жилья негде проживать. Мы своими силами нашли, чтобы хоть где-то человек переночевал», — отметила жительница.

По ее словам, в администрации города мужчине предложили жилье в маневренном фонде, а также пообещали сделать потолок.

Напомним, в Алтайском крае на расселение аварийного жилья потратят 2,4 млрд рублей до конца 2022 года.

Кстати, более 2 тысяч переселенцев из ветхих домов ждут новое жилье в Барнауле.

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