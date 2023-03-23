23 марта
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Происшествия

В Барнауле произошло ДТП на Павловском тракте

В Барнауле столкнулись два легковых автомобиля, сообщает группа ВКонтакте «Барнаул 22».

ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
ДТП. Аварийный знак. Пешеходный переход.
altapress.ru

Авария произошла возле магазина «Лента» на Павловском тракте.

На видео заметно, что с произошедшим уже разбираются правоохранители. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Барнауле произошли сразу две аварии.

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