В Барнауле произошло ДТП на Павловском тракте

Авария произошла возле магазина «Лента» на Павловском тракте.

На видео заметно, что с произошедшим уже разбираются правоохранители. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в Барнауле произошли сразу две аварии.