В Барнауле произошло ДТП на Павловском тракте

Авария произошла возле магазина «Лента» на Павловском тракте.
На видео заметно, что с произошедшим уже разбираются правоохранители. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.
Информации о пострадавших нет.
В Барнауле столкнулись два легковых автомобиля, сообщает группа ВКонтакте «Барнаул 22».
Авария произошла возле магазина «Лента» на Павловском тракте.
На видео заметно, что с произошедшим уже разбираются правоохранители. У одной из машин сильно повреждена передняя часть.
Информации о пострадавших нет.
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