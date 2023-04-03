3 апреля
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Происшествия

В барнаульском центре культуры и досуга обрушился потолок

Обрушение произошло в актовом зале Центра культуры и досуга «Индустриальный» утром 3 апреля, сообщили в мэрии города.

Актовый зал Центра культуры и досуга "Индустриальный".
Актовый зал Центра культуры и досуга "Индустриальный".
цкд-индустриальный.рф

В момент происшествия в помещении зрительного зала никого не было, никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности вход в здание ограничили.

В мэрии приняли решение о проведении обследования здания экспертной организацией. Специалисты выяснят, пригодно ли строение для дальнейшей эксплуатации.

В настоящее время в центре работает 11 сотрудников и 11 групп клубных формирований.

Для продолжения работы два коллектива перевели в поселок Лесной, а для остальных арендовали отдельное помещение. Досуговую деятельность организации сохранят.

Ранее потолок обвалился в алтайской школе во время уроков.

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