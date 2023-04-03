В барнаульском центре культуры и досуга обрушился потолок

В момент происшествия в помещении зрительного зала никого не было, никто не пострадал. В целях обеспечения безопасности вход в здание ограничили.
В мэрии приняли решение о проведении обследования здания экспертной организацией. Специалисты выяснят, пригодно ли строение для дальнейшей эксплуатации.
В настоящее время в центре работает 11 сотрудников и 11 групп клубных формирований.
Для продолжения работы два коллектива перевели в поселок Лесной, а для остальных арендовали отдельное помещение. Досуговую деятельность организации сохранят.