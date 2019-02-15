В Бийске сообщения о минировании поступили в 100 организаций города

Сообщения, в частности, поступили в детские учреждения, а также СМИ города: Бийское телевидение и газета «Бийский рабочий». В зданиях проводят эвакуацию. Специалисты работают на месте и проверяют здания, отмечает «Наш Бийск».
Altapress.ru писал, что утром 15 февраля письма о минировании пришли в несколько социально-значимых объектов Барнаула. Среди них вуз, театр и ТРЦ.
Напомним, в Бийске 31 января также проводили эвакуацию в нескольких зданиях. Тогда предупреждения о заложенном заряде тоже поступали по электронной почте.