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Происшествия

В Бийске сообщения о минировании поступили в 100 организаций города

В Бийске утром 15 февраля больше ста организаций города получили по электронной почте письма о минировании, пишет «Бийский рабочий».

Полиция.
Полиция.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сообщения, в частности, поступили в детские учреждения, а также СМИ города: Бийское телевидение и газета «Бийский рабочий». В зданиях проводят эвакуацию. Специалисты работают на месте и проверяют здания, отмечает «Наш Бийск».

Altapress.ru писал, что утром 15 февраля письма о минировании пришли в несколько социально-значимых объектов Барнаула. Среди них вуз, театр и ТРЦ.

Напомним, в Бийске 31 января также проводили эвакуацию в нескольких зданиях. Тогда предупреждения о заложенном заряде тоже поступали по электронной почте.

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