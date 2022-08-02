2 августа
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Происшествия

В Бийске трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб

«Дрезденский» трамвай Tatra сошел с рельсов в Бийске. ДТП случилось 2 августа. Фотографии с места происшествия опубликованы в пабликах «Бийск 22» и «Инцидент Бийск» в социальной сети «ВКонтакте».

Трамвай сошел с рельсов в Бийске
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
"Инцидент Бийск"

На кадрах видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения передней части. В том числе, разбиты переднее стекло и фара.

Вмятины появились после наезда на бетонный столб, который не выдержал удара и просто рухнул. О пострадавших не сообщается.

Трамвай сошел с рельсов в Бийске
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»

На время ликвидации последствий аварии в алтайском наукограде приостановили движение трамваем маршрута № 5.

Напомним, днем ранее в Барнауле на улице Попова также сошел с рельсов трамвай.

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