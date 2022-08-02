В Бийске трамвай сошел с рельсов и снес бетонный столб

На кадрах видно, что общественный транспорт получил серьезные повреждения передней части. В том числе, разбиты переднее стекло и фара.
Вмятины появились после наезда на бетонный столб, который не выдержал удара и просто рухнул. О пострадавших не сообщается.
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»
Трамвай сошел с рельсов в Бийске
«Бийск 22»
На время ликвидации последствий аварии в алтайском наукограде приостановили движение трамваем маршрута № 5.
Напомним, днем ранее в Барнауле на улице Попова также сошел с рельсов трамвай.