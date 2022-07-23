В Кузбассе пропавшего 11-летнего ребенка нашли на дне колодца

Поиски пропавшего ребенка заняли почти сутки, сообщает портал vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области

О пропаже 11-летнего мальчика стало известно вечером 21 июля. По словам матери, она отпустила его гулять днём, но вечером он не вернулся домой. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов, и тогда мать обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов при помощи волонтёров немедленно занялись поисками мальчика, которые продолжались всю ночь. Обнаружить ребенка удалось в заброшенном колодце примерно в десяти километрах от его дома. Ребенок оказался жив, его сразу же отвезли в больницу. Там его оставили под надзором медиков.

Полиция сейчас занимается выяснением всех деятелей случившегося, и по результатам проверки будет приниматься соответствующее решение.

Ранее в Алтайском крае осужденный мужчина спал тонувшего ребенка.