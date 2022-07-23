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Происшествия

В Кузбассе пропавшего 11-летнего ребенка нашли на дне колодца

Поиски пропавшего ребенка заняли почти сутки, сообщает портал vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области

Заброшенный колодец
Заброшенный колодец
МВД по Кемеровской области

О пропаже 11-летнего мальчика стало известно вечером 21 июля. По словам матери, она отпустила его гулять днём, но вечером он не вернулся домой. Самостоятельные поиски не дали никаких результатов, и тогда мать обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов при помощи волонтёров немедленно занялись поисками мальчика, которые продолжались всю ночь. Обнаружить ребенка удалось в заброшенном колодце примерно в десяти километрах от его дома. Ребенок оказался жив, его сразу же отвезли в больницу. Там его оставили под надзором медиков.

Полиция сейчас занимается выяснением всех деятелей случившегося, и по результатам проверки будет приниматься соответствующее решение.

Ранее в Алтайском крае осужденный мужчина спал тонувшего ребенка.

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