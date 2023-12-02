2 декабря
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Происшествия

В Москве водитель уснул за рулем. В ДТП есть погибшие

Водитель грузового автомобиля допустил наезд на два автомобиля. В результате аварии погибли двое.

ДТП, ГИБДД.
ДТП, ГИБДД.
vk.com/gazetazar

SHOT сообщает, что у владелицы Volkswagen Tiguan сломался автомобиль и она встала рядом с обочиной. Сотрудники полиции заметили аварийную ситуацию и помогли девушке, припарковались сзади, выставили конусы, включили мигалку и посадили девушку в служебную машину погреться.

Эвакуатор приехал на место и пока они грузили автомобиль в машины влетела фура. Оба легковых автомобиля и эвакуатор тут же загорелись.

Погибла девушка, владелица "Тигуана", один из эвакуаторщиков, второй сотрудник службы госпитализирован, ему оторвало ногу. В настоящее время за его жизнь борются врачи.

Сотрудники Госавтоинспекции не336427 пострадали, так как в момент аварии находились поодаль от автомобиля.

Грузовиком управлял 54-летний мужчина, который уснул за рулем.

Ранее мы рассказывали о ДТП, где автомобиль загорелся после столкновения с иномаркой.

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