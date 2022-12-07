7 декабря
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Происшествия

В жестком ДТП в Новосибирске автомобиль вылетел на тротуар и загорелся. Погиб человек

Поздно вечером 6 декабря в Новосибирске произошло серьезное ДТП. Погибла 19-летняя девушка, подробности рассказали в ГИБДД.

ДТП. Авария. Осколки.
ДТП. Авария. Осколки.
CC0

Автомобиль Subaru, которым управляла молодая девушка, ехал со стороны ул. Кошурникова в сторону ул. Селезнева. На встречном пути оказался Volkswagen polo. За рулем сидел 37-летний мужчина.

После удара Subaru вылетел на дорожное ограждение и сбил женщину, которая шла по тротуару.

После этого машины загорелась. Водительница Subaru погибла.

Пассажир Subaru и женщина-пешеход доставлены в больницу.

Водитель автомобиля Volkswagen polo не пострадал.

На месте аварии работал экипаж ДПС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее стало известно, что авария с погибшей и пострадавшими случилась на Алтае.

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