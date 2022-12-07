В жестком ДТП в Новосибирске автомобиль вылетел на тротуар и загорелся. Погиб человек

Автомобиль Subaru, которым управляла молодая девушка, ехал со стороны ул. Кошурникова в сторону ул. Селезнева. На встречном пути оказался Volkswagen polo. За рулем сидел 37-летний мужчина.
После удара Subaru вылетел на дорожное ограждение и сбил женщину, которая шла по тротуару.
После этого машины загорелась. Водительница Subaru погибла.
Пассажир Subaru и женщина-пешеход доставлены в больницу.
Водитель автомобиля Volkswagen polo не пострадал.
На месте аварии работал экипаж ДПС. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее стало известно, что авария с погибшей и пострадавшими случилась на Алтае.
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