Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия
344

Участника смертельного ДТП в Барнауле оставили в СИЗО до февраля

Александру Руденко, водителю BMW X6, который стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина, продлили арест до 8 февраля. Эту информацию altapress.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Александр Руденко в суде.
Александр Руденко в суде.
скрин "Вести-Алтай"

В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Ранее Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим. В октябре его заключили под стражу на 2 месяца.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость