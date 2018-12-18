Участника смертельного ДТП в Барнауле оставили в СИЗО до февраля

Александру Руденко, водителю BMW X6, который стал участником смертельного ДТП на проспекте Ленина, продлили арест до 8 февраля. Эту информацию altapress.ru подтвердили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается.

Напомним, ДТП произошло 15 октября в 23:05 на пересечении проспекта Ленина с улицей Анатолия. Столкнулись BMW и Renault Scenic. В первом ехал водитель и пассажир, во втором — водитель и четыре пассажира, в том числе два ребенка.

В результате ДТП на месте погибла 5-летняя девочка. Женщина и ее 3-летняя дочь скончались от полученных травм в больнице. Все погибшие в момент аварии были в Renault.

Ранее Александр Руденко полностью признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием и оказать материальную помощь пострадавшим. В октябре его заключили под стражу на 2 месяца.