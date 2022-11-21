Выжившего в трагедии на Ключевской Сопке барнаульского гида арестовали на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском барнаульского гида Ивана Алабугина арестовали по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Мужчина — один из трех выживших в трагедии на Камчатке, когда на Ключевской Сопке сорвались и погибли девять человек.

Барнаульского гида повесткой вызвали в следственный отдел Петропавловска-Камчатского. По решению суда его заключили под стражу до 15 января, сообщает «Вести Алтай».

Сейчас жена Алабугина просит оказать материальную помощь на оплату адвоката. Она утверждает, что Ивана в момент трагедии не было с туристами.

«Все, кто следил за трагическими событиями на Ключевской Сопке, все, кто понимает, что пережил мой муж, все, кто хоть раз был в горах, знают, что Ваня сделал все возможное и невозможное», — пишет она в соцсетях.

Напомним, трагедия случилась 3 сентября.

Как рассказывал сам Алабугин, на высоте 4 тыс. метров двум туристам стало плохо, Иван спустил их на высоту 3300 метров. Остальные продолжили подниматься со вторым гидом.

Затем по рации мужчина узнал, что сорвались люди, трое (по другим данным — пятеро) из них погибли на месте, остальные умерли в течение трех дней — из-за погодных условий спасатели не сразу добрались до альпинистов.

Ранее стало известно, что по этому делу задержали гида турфирмы из Новосибирска.