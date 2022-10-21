21 октября
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Происшествия

Внезапный удар молнии в ухо насмерть сразил путешественницу

Туристка из Великобритании погибла после удара молнии в ухо, пишет The Sun.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

ЧП случилось в Хорватии.

Женщина находилась на пляже, когда внезапно ей в ухо ударила молния.

У нее остановилось сердце. Сначала ее пытались спасти очевидцы, потом пострадавшую госпитализировали. Позднее пациентку перевезли на лечение в Лондон, пишет Газета.Ru.

Но женщина умерла. Причина смерти — повреждение мозга.

Ранее о загадках шаровых молний подробно рассказал российский исследователь. Между тем самое ранее описание шаровой молнии обнаружили исследователи в записях монаха.

Несмотря на немалое количество сообщений о наблюдениях, до сих пор нет однозначного объяснения, что она собой представляет и как образуется — некоторые теории вообще объясняют увиденное массовыми галлюцинациями.

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