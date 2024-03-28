28 марта
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Происшествия

Возможному политеховскому маньяку Манишину продлили срок в СИЗО

Виталия Манишина оставили под стражей до 14 мая, сообщает "КП-Барнаул" со ссылкой на источники.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Известно, что судебный процесс был закрытым. О том, пыталась ли защита оспорить нахождение Манишина в СИЗО, неизвестно. За решеткой экс-чиновник пробудет еще месяц.

Напомним, в Алтайском крае спустя 23 года задержали подозреваемого в убийстве абитуриенток политехнического университета. К делу может быть причастен бывший замглавы Калманского района Виталий Манишин.

Пять абитуриенток: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова — пропали в 2000 году. Им было по 16-17 лет. Позже в лесополосе сначала обнаружили разрезанные на квадратики вещи Киргизовой, последней из пропавших абитуриенток.

А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.

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