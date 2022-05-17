17 мая
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Происшествия

Взяточник-миллиардер Захарченко получил 16 лет колонии

Бывшего руководителя управления «Т» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко суд признал виновным в получении взятки в особо крупном размере (более чем 1,4 млрд рублей).

Суд над Дмитрием Захарченко.
Суд над Дмитрием Захарченко.
Кадр видео mk.ru

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима, сообщили в СКР. Также экс-полковник должен выплатить штраф в размере 500 млн рублей.

Обвинение требовало для него 17 лет колонии строгого режима.

Новое наказание назначено Захарченко по совокупности с наказанием по первому приговору, вынесенному 10 июня 2019 года. Тогда его приговорили к 12,5 годам колонии.

Захарченко также лишили государственных наград и звания «полковник полиции».

Эпизоды

Первый эпизод, по которому признали виновным экс-полковника, касается получения взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 тыс. рублей и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа», вспоминают «Ведомости».

Второй эпизод (по нему вынесли приговор сегодня, 17 мая) связан с получением более 1,4 млрд рублей за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 годы от группы бизнесменов.

Участвовавшие в даче и получении взятки бизнесмены (Валерий Маркелов, Василий Критинин и Виктор Белевцов) получили — первый 8, вторые по 7 лет лишения свободы. Остальные фигуранты в международном розыске.

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