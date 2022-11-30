За продажу несуществующих стульев на 1,3 млн рублей осудили сибиряка

В Новосибирске Железнодорожный районный суд признал виновным местного жителя. За ним насчитывается 43 преступления, связанные с продажей несуществующих стульев, сообщили в ведомстве.

Как стало известно, мужчина не был предпринимателем и не имел возможности заниматься изготовлением стульев. Несмотря на это, он создал страницу в соцсетях с названием «Stulia_nsk54».

В группе он публиковал информацию о приеме заказов на мебель, брал за это деньги, но стулья не производил.

Суд приговорил злоумышленника к трем годам колонии общего режима. Также с него взыскан ущерб, причиненный потерпевшим.

Ранее стало известно, что бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.