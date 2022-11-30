За продажу несуществующих стульев на 1,3 млн рублей осудили сибиряка

Как стало известно, мужчина не был предпринимателем и не имел возможности заниматься изготовлением стульев. Несмотря на это, он создал страницу в соцсетях с названием «Stulia_nsk54».
В группе он публиковал информацию о приеме заказов на мебель, брал за это деньги, но стулья не производил.
Суд приговорил злоумышленника к трем годам колонии общего режима. Также с него взыскан ущерб, причиненный потерпевшим.
Ранее стало известно, что бывшего сотрудника ЖКХ обвинили в мошенничестве почти на миллион рублей.