13 октября
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Происшествия

Запасливый сельчанин незаконно рубил сосны в лесу на дрова

В Алтайском крае задержали подозреваемого в краже деревьев из леса, сообщает региональное МВД.

Дрова.
Дрова.
СС0

Представили Бийского лесничества заметили, что кто-то срубает сухостойные и ветровальные деревья в селе Малоенисейское. С заявлением о краже они обратились в полицию.

Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался запасливый 55-летний житель соседнего села.

Мужчина пояснил, что забрал деревья на дрова.

Полицейские изъяли 70 частей сосны, бензопилу и микроавтобус. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража».

Ранее в Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу.

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