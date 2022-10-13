Запасливый сельчанин незаконно рубил сосны в лесу на дрова

Представили Бийского лесничества заметили, что кто-то срубает сухостойные и ветровальные деревья в селе Малоенисейское. С заявлением о краже они обратились в полицию.
Как выяснили правоохранители, злоумышленником оказался запасливый 55-летний житель соседнего села.
Мужчина пояснил, что забрал деревья на дрова.
Полицейские изъяли 70 частей сосны, бензопилу и микроавтобус. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ «Кража».
Ранее в Рубцовском районе поймали мужчину, который незаконно спиливал деревья на продажу.