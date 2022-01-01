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Происшествия

Жилая многоэтажка загорелась из-за салюта в честь Нового года в Иркутске

В Иркутске в новогоднюю ночь пожарным пришлось бороться с огнем на последних этажах многоквартирного жилого дома, сообщает региональное МЧС.

Многоэтажка загорелась в Иркутске из-за салюта.
Многоэтажка загорелась в Иркутске из-за салюта.
38.mchs.gov.ru.

Сообщение о пожаре поступило ночью 1 января в 00:25 — через 25 минут после того, как жители Иркутска встретили 2022 год.

«Поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме. На момент прибытия первых подразделений горела обшивка дома в районе 6 и 7 этажей. Звеньями газодымозащитной службы выведены 53 человека, еще 20 человек эвакуировались самостоятельно», — рассказали в ведомстве.

Временный пункт размещения жителей дома организовали в школе поблизости.

В результате пожара сгорела обшивка с утеплителем в районе 6, 7 и 8 этажей на площади 60 кв. метров.

«Повреждены домашние вещи на балконах четырех квартир. Погибших и пострадавших нет. На месте работали 5 единиц техники и 26 человек», — уточнили в ведомстве.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за использования пиротехнических изделий. Дознаватели МЧС проводят доследственную проверку.

В Алтайском крае 1 января произошло два смертельных пожара, погибли пять человек — в Барнауле и в Красногорском районе.

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