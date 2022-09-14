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Происшествия

Жилой дом загорелся из-за неправильного использования печи на Алтае

Жилой дом загорелся на ул. Рождественская в Бийске, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Огонь. Пожар. Горит дом.
Огонь. Пожар. Горит дом.
СС0

Пожар произошел поздно ночью на 14 сентября. По предварительной информации, дом загорелся из-за нарушения правил безопасности при использовании печи.

Огонь тушили 4 автоцистерны и 15 человек личного состава. Открытое горение ликвидировали в течение получаса. Из-за пожара у дома была повреждена крыша. Погибших и пострадавших нет.

Специалисты МЧС обращают внимание, что подобные случаи — частые в это время года. Когда холода подступают, а отопительный сезон еще не начался, люди в частных домах пользуются печами. Если растапливать их неправильно, то можно спровоцировать пожар.

Также в числе возгораний — перегрузки электросети и использование неисправного оборудования.

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