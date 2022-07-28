28 июля
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Происшествия

Житель Алтая заплатил штраф за оскорбление бывшей супруги

Жительница Горно-Алтайска написала заявление в полицию на бывшего мужа после того, как он оскорбил ее.

Удивление, оскорбление, шок
Удивление, оскорбление, шок
СС0

Инцидент произошел в июне 2022 года. Мужчина приехал на работу к бывшей супруге и в ее адрес высказал оскорбления в неприличной форме.

Прокурор города вынес в отношении мужчины постановление по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме).

Несдержанному мужчине выписали штраф в размере 3 тыс. рублей, сообщают «Новости Горного Алтая».

Ранее в Кемеровской области мужчина случайно убил жену стаканом после неудачной шутки.

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