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Жительница Барнаула хотела заработать на лайках, но попалась в руки мошенников

Жительница Барнаула, планировала заработать на известном маркетплейсе, однако стала жертвой мошенников. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Насилие. Агрессия. Обман.
Насилие. Агрессия. Обман.
https://unsplash.com/

Накануне в полицию обратилась местная жительница 1980 года рождения.

Женщина рассказала, что в мессенджере ей прислали неожиданное сообщение. Неизвестный предложил заработать легких денег на популярном маркетплейсе. Работа была простая — нужно было ставить лайки определенным товарам.

Также она должна была переводить деньги на указанные номера телефонов. Мошенники заверили, что вернуть деньги с процентами. По словам злоумышленников, деньги шли на выкуп товара, впоследствии возвращал бы их с прибылью от продаж.

Женщина поверила аферистам и в течение дня перевела неизвестным почти 30 тыс. рублей, однако прибыли так и не получила.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее сообщалось, что в Барнауле директора общества отправили в тюрьму за хищение 92 млн рублей.

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