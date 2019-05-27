«Алгоритм» постепенно «откусывает» у барнаульских застройщиков часть территории

Арендатор барнаульского квартала 2037 «Адалин-Строй» передал часть территории «Алгоритму» предпринимателя и депутата гордумы Александра Тайчера. Это очередной опыт компании, которая стала присоединяться к застройке коллег. Постепенно «Алгоритм» становится самым обеспеченным землей застройщиком Барнаула.

В январе 2019 года мэрия выставила на аукцион квартал 2037 под строительство многоэтажки и детсад. За участок серьезно боролись ИСК «Союз» и «Адалин-Строй», ведь это было одно из лучших предложений. Во-первых, квартал оказался в числе последних под комплексную застройку в городе. Во-вторых, он удачно расположен на углу Павловского тракта и улицы Попова рядом с популярным гипермаркетом «Лента» и уже заселенными кварталами с готовой социальной инфраструктурой.

Застройка квартала 2037 в Барнауле. ksar. barnaul-adm.ru

Выиграл аукцион «Адалин-Строй», подняв цену на десять пунктов и заплатив за каждый из гектаров рекордные для города 26,7 млн рублей и в целом за квартал 150 млн рублей. Но позже выяснилось, что треть «отвоеванного» квартала он передает специализированному застройщику «Смарт» Александра Тайчера. На ул. Христенко он построит 10-этажный трехподъездный дом с просторной придомовой территорией.

«Адалин-Строй» — компания Рихарда Фаллера, Сергея Немчинова и Игоря Дублея — спроектировал три многоэтажных дома. 16-этажки развернуты друг к другу, образуя просторный двор с игровыми и спортивными площадками. Концепция ЖК напоминает уже реализованный «Марс».

Представители обеих строительных компаний пока воздерживаются от комментариев своего решения работать вместе.

Застройка квартала 2037 в Барнауле. ksar. barnaul-adm.ru

Что это значит

«Алгоритм» второй раз присоединяется к квартальной застройке в Барнауле. В этом году компания начала строить жилье в квартале 2032, который приобрела с аукциона «Жилищная инициатива» бизнесмена Юрия Гатилова. Застройщики также отстраиваются друг от друга, предлагая разные концепции жилой застройки.

Активная позиция на строительном рынке столицы края выводит «Алгоритм» в число лидеров. Сейчас Тайчер владеет самым большим в городе запасом земли под жилищное строительство. В том числе 86 га федеральной земли около ТРЦ «Арена», который он забрал с аукциона в конце прошлого года.