Гид по новостройкам. Дом в котором хочется жить

Купить квартиру в новостройке и переехать уже сегодня? Такая возможность существует. Можно купить квартиру в доме который уже введен в эксплуатацию , и получить все бонусы нового жилья и полное отсутствие рисков.

Среди таких домов выделяется жилой комплекс «Изумрудный». Дом расположен в центре города Барнаула по ул.Песчаная, 19. Дом уже сдан. Жильцы отмечают очень высокое качество строительства, благоустройство и удобство жизни в новом жилом комплексе.

Жилой комплекс «Изумрудный». Источник: архив ООО «ИСК Вектор»

Дом построен по монолитно-каркасной технологии с использованием самых качественных материалов — а это значит в квартирах будет очень тепло, а счета за отопление приятно удивят будущих владельцев квартир. Кроме того в каждой квартире установлен тепло-счетчик, таким образом, жильцам придется платить только за потребленное тепло и если вы уехали или не живете — то коммунальные платежи будут минимальны.

Жилой комплекс «Изумрудный». Источник: архив ООО «ИСК Вектор»

Отдельно стоит сказать об удобстве жизни в комплексе. Весь первый этаж дома отдан под общественные спортивную и детскую площадки на которых можно играть и заниматься спортом в любую погоду. Кроме того предусмотрено освещение и видеонаблюдение за детской и спортивной площадками — что повышает безопасность и удобство пользования. Так же в доме удобная парковка, так же находящаяся под круглосуточным наблюдением.

Жилой комплекс «Изумрудный». Источник: архив ООО «ИСК Вектор»

Сегодня предложение в ЖК «Изумрудный» уже ограниченно. Ведь большую часть квартир купили на этапе строительства, но выбор еще есть. Вы можете приобрести и комфортабельную студию почти в 25 квадратных метров всего за 1 260 000 рублей. И однокомнатную почти в 30 квадратов всего за 1 500 000 рублей. Так же представлены «евродвушки» в 38 квадратов за 1 950 000 рублей.

Жилой комплекс «Изумрудный». Источник: архив ООО «ИСК Вектор»

Телефон отдела продаж +7 (3852)533−000

Застройщик: ООО «ИСК Вектор». ипотС проектной декларацией можно ознакомиться на сайте: изумрудный-жк.рф. Информация о стоимости действительна на момент публикации.