Недвижимость

Легендарный Адлер: как выгодно купить недвижимость на курорте

Сегодня, 10:10.
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"Мандарин" - многопрофильное агентство недвижимости и специализируется на подборе, покупке, продаже и аренде в Адлере для жителей России и Ближнего и дальнего зарубежья. Специалисты помогут выгодно приобрести недвижимость для проживания или бизнеса.

Апартаментный комплекс "Актер Гэлакси".
Апартаментный комплекс "Актер Гэлакси". Фото : архив АН "Мандарин".

Адлер – это прекрасное место для отдыха, полностью обустроенный курортный район, расположенный в живописной части Большого Сочи. Инвестиции в расположенную здесь недвижимость перспективны с точки зрения окупаемости.

У каждого своя цель покупки недвижимости в курортном городе: для отдыха, постоянного проживания, или для инвестиций. При этом находясь в другом регионе и не зная досконально специфику каждого района, трудно подобрать идеальный объект. А выбирать нужно с оглядкой на расположение от береговой линии, магазинов и кафе, а если есть желание переехать, то и с учетом социальной инфраструктуры: школ, детсадов, поликлиник и так далее.

ЖК "Альпийская горка" в Красной поляне.
ЖК "Альпийская горка" в Красной поляне.

Агентство недвижимости "Мандарин" специализируется на таких сделках и имеет огромный опыт в дистанционном общении с клиентами. В зависимости от потребностей здесь подберут максимально подходящий набор объектов в новостройках с потрясающим видом на море или на вторичном рынке, а также подберут варианты коммерческой недвижимости, земельные участки, дома и коттеджи.

ЖК "Формула-1".
ЖК "Формула-1".

База объектов АН "Мандарин":

  1. Исчерпывающий перечень новостроек.
  2. Богатый выбор вторичного жилья.
  3. Большой набор разнообразных коммерческих объектов.
  4. Дома, дачи, коттеджи.
  5. Земельные участков перспективных районах города.
  6. Сопровождение сделки по покупки жилья и объектов недвижимости в Адлере.
Комплекс апартаментов "Чистые пруды" в Олимпийском парке.
Комплекс апартаментов "Чистые пруды" в Олимпийском парке.

Услуги АН "Мандарин":

  • Подбор всех видов недвижимости в Адлере;
  • Доверительное управление имуществом в Сочи и Адлере;
  • Юридические услуги в сфере недвижимости;
  • Аренда всех видов недвижимости
Стадион "ФИШТ" в Олимпийском парке.
Стадион "ФИШТ" в Олимпийском парке.
Агентство недвижимости "Мандарин"

Телефон: 8 (800) 200-01-87
WhatsApp, Viber: +7 (999) 655-30-03
Сайт: mandarin-adler.ru
E-mail: info@mandarin-adler.ru

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