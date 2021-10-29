«Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

В краевой столице на ул. Красноярская, 278 продают здание бывшей береговой насосной станции 1962 года постройки. Когда-то БНС входила в число стратегических объектов города, она снабжала технической водой ТЭЦ-2. Перспективную недвижимость оценили в 6,5 млн рублей. О том, как сейчас выглядит некогда одно из важнейших строений, какая судьба ждет объект и на какие мысли он наводит — в материале altapress.ru.

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская, 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года.

Кирпичный гигант

Здание БНС находится на берегу протоки Оби в поселке Ильича, напротив острова Пропускной.

Как и сказано в объявлении о продаже недвижимости, место, в котором построена бывшая береговая насосная станция № 2, действительно красивое. С одной стороны плещется речная вода, с другой — шумит лес. На все это природное великолепие «давит» громада насосной станции.

Ее размеры впечатляют и наводят пока только на мрачные мысли. Вероятно, сказывается уединенность этого места. Хотя, безлюдным его назвать сложно. У больших ворот с гербом России, ведущих в здание, дежурит ухоженный пес, а со стороны бывшей БНС изредка доносятся глухие удары. Да и пустые бутылки с упаковками ясно дают понять, что ближайшие окрестности объекта пользуются популярностью у местных.

Справка 1,3 тыс. кв. м — площадь кирпичного здания БНС-2 0,7 га — размер земельного участка под ним

Дорога , упирающаяся в тупик

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

Добраться до строения несложно. Здание прячется в конце ул. Красноярская. К нему ведет ухабистая, местами разбитая, но вполне наезженная дорога. Она узкой лентой вьется мимо жилых домов, гаражей, хозяйственных корпусов и т. д.

Одно из коммерческих строений — Барнаульский кожевенный завод. На его территории еще сохранилось кирпичное здание начала XX века. На данный момент оно почти разрушено. От старинного цеха остались «рожки да ножки».

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

На подъезде к зданию бывшей БНС-2 установлен знак «Кирпич». Вероятно, здесь и начинается частная территория. Как рассказал altapress.ru представитель продавца, строение находится в собственности, а вот на землю оформлена долгосрочная аренда. В любом случае, это не помешает потенциальному покупателю в перспективе вести успешный бизнес.

По уверениям продавца здесь можно организовать предприятие по разведению рыбы или станцию для речных судов. Площади и сама природа это позволяют.

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

В распоряжении нового владельца будет просторное помещение с потолками, высотой в 9 м. Сейчас строение пустое, в нем демонтировали все оборудование. Внутри осталась лишь кран-балка.

Пока здесь безлюдно и довольно мрачно. Зданию явно требуется заботливый хозяин. Большая громада гордо возвышается над заводью и «смотрит» на противоположный берег глазницами разбитых окон.

Частные руки

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

На сегодняшний день недвижимость принадлежит одному из барнаульских бизнесменов. Имя владельца неизвестно. Источник altapress.ru сообщил лишь о том, что предприниматель, когда-то купивший объект, намерен уехать из города и поэтому решил продать актив.

Ранее Береговая насосная станция № 2 принадлежала «Сибирской строительной компании» («СибСК»). Организация выступала поставщиком технической воды для ТЭЦ-2. Осенью 2014-го «СибСК» едва не заморозила барнаульцев. В начале октября ТЭЦ-2 была вынуждена снизить температуру горячей воды из-за сбоя ее подачи со стороны «Сибирской строительной компании».

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

Тогда в пресс-службе СГК сообщили, что из-за сложившейся ситуации «станция перешла в режим повышенной готовности». Недостаточная подача воды на котлы теплоэлектроцентрали грозила отключением оборудования станции и размораживанием отопительной системы в огромной части города.

На все требования ресурсовиков увеличить объем подачи технической воды в «СибСК» отвечали отказом. Вероятной причиной ограничений мог быть спор из-за тарифов на техническую воду между ТЭЦ-2 и «Сибирской строительной компанией», которая на тот момент выступала монополистом в своей сфере. Спор был решен в 2015 году. «Барнаульская генерация» приобрела 90% долей компании.

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

После сделки монополист в сфере поставок технической воды перешел под контроль основного потребителя. А спустя два года — в конце апреля 2016 года — «СибСК» перестала существовать в своем прежнем виде. Ее реорганизовали в «Барнаульскую водоснабжающую компанию».

Старикам здесь не место

Судьба здания береговой насосной станции решилась примерно за восемь лет до ликвидации «СибСК» — в 2008 году.

На совещании в краевом управлении по промышленности и энергетике было решено вывести объект из эксплуатации из-за вышедшего из строя правого водовода. Левый трубопровод к тому времени уже не работал. Он был поврежден в 1992 году. Тогда насосная станция на Красноярской, 278 пострадала от сильного оползня.

Окрестности здания бывшей береговой насосной станции на ул. Красноярская , 278 в Барнауле. Октябрь 2021 года. Анна Зайкова.

В то время городские предприятия технической водой снабжали БНС-1 и насосная станция БМК. Ресурсов оказалось достаточно, поэтому на совещании решили, что восстанавливать БНС-2 нецелесообразно.

После сообщения об этом следы насосной станции теряются. Вероятно, после ее выведения из эксплуатации, в здании БНС демонтировали оборудование и продали сооружение в частные руки.