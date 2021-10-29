«Логово маньяка» или перспектива для бизнеса. Как выглядит забытая насосная станция, снабжавшая водой ТЭЦ-2 Барнаула

Кирпичный гигант
Здание БНС находится на берегу протоки Оби в поселке Ильича, напротив острова Пропускной.
Как и сказано в объявлении о продаже недвижимости, место, в котором построена бывшая береговая насосная станция № 2, действительно красивое. С одной стороны плещется речная вода, с другой — шумит лес. На все это природное великолепие «давит» громада насосной станции.
Ее размеры впечатляют и наводят пока только на мрачные мысли. Вероятно, сказывается уединенность этого места. Хотя, безлюдным его назвать сложно. У больших ворот с гербом России, ведущих в здание, дежурит ухоженный пес, а со стороны бывшей БНС изредка доносятся глухие удары. Да и пустые бутылки с упаковками ясно дают понять, что ближайшие окрестности объекта пользуются популярностью у местных.
Справка
1,3 тыс. кв. м — площадь кирпичного здания БНС-2
0,7 га — размер земельного участка под ним
Дорога, упирающаяся в тупик
Добраться до строения несложно. Здание прячется в конце ул. Красноярская. К нему ведет ухабистая, местами разбитая, но вполне наезженная дорога. Она узкой лентой вьется мимо жилых домов, гаражей, хозяйственных корпусов и т. д.
Одно из коммерческих строений — Барнаульский кожевенный завод. На его территории еще сохранилось кирпичное здание начала XX века. На данный момент оно почти разрушено. От старинного цеха остались «рожки да ножки».
На подъезде к зданию бывшей БНС-2 установлен знак «Кирпич». Вероятно, здесь и начинается частная территория. Как рассказал altapress.ru представитель продавца, строение находится в собственности, а вот на землю оформлена долгосрочная аренда. В любом случае, это не помешает потенциальному покупателю в перспективе вести успешный бизнес.
По уверениям продавца здесь можно организовать предприятие по разведению рыбы или станцию для речных судов. Площади и сама природа это позволяют.
В распоряжении нового владельца будет просторное помещение с потолками, высотой в 9 м. Сейчас строение пустое, в нем демонтировали все оборудование. Внутри осталась лишь кран-балка.
Пока здесь безлюдно и довольно мрачно. Зданию явно требуется заботливый хозяин. Большая громада гордо возвышается над заводью и «смотрит» на противоположный берег глазницами разбитых окон.
Частные руки
На сегодняшний день недвижимость принадлежит одному из барнаульских бизнесменов. Имя владельца неизвестно. Источник altapress.ru сообщил лишь о том, что предприниматель, когда-то купивший объект, намерен уехать из города и поэтому решил продать актив.
Ранее Береговая насосная станция № 2 принадлежала «Сибирской строительной компании» («СибСК»). Организация выступала поставщиком технической воды для ТЭЦ-2. Осенью 2014-го «СибСК» едва не заморозила барнаульцев. В начале октября ТЭЦ-2 была вынуждена снизить температуру горячей воды из-за сбоя ее подачи со стороны «Сибирской строительной компании».
Тогда в пресс-службе СГК сообщили, что из-за сложившейся ситуации «станция перешла в режим повышенной готовности». Недостаточная подача воды на котлы теплоэлектроцентрали грозила отключением оборудования станции и размораживанием отопительной системы в огромной части города.
На все требования ресурсовиков увеличить объем подачи технической воды в «СибСК» отвечали отказом. Вероятной причиной ограничений мог быть спор из-за тарифов на техническую воду между ТЭЦ-2 и «Сибирской строительной компанией», которая на тот момент выступала монополистом в своей сфере. Спор был решен в 2015 году. «Барнаульская генерация» приобрела 90% долей компании.
После сделки монополист в сфере поставок технической воды перешел под контроль основного потребителя. А спустя два года — в конце апреля 2016 года — «СибСК» перестала существовать в своем прежнем виде. Ее реорганизовали в «Барнаульскую водоснабжающую компанию».
Старикам здесь не место
Судьба здания береговой насосной станции решилась примерно за восемь лет до ликвидации «СибСК» — в 2008 году.
На совещании в краевом управлении по промышленности и энергетике было решено вывести объект из эксплуатации из-за вышедшего из строя правого водовода. Левый трубопровод к тому времени уже не работал. Он был поврежден в 1992 году. Тогда насосная станция на Красноярской, 278 пострадала от сильного оползня.
В то время городские предприятия технической водой снабжали БНС-1 и насосная станция БМК. Ресурсов оказалось достаточно, поэтому на совещании решили, что восстанавливать БНС-2 нецелесообразно.
После сообщения об этом следы насосной станции теряются. Вероятно, после ее выведения из эксплуатации, в здании БНС демонтировали оборудование и продали сооружение в частные руки.