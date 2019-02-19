Почему лидеры рынка стали строить меньше жилья в Барнауле

Десять строительных компаний Барнаула возвели 60% многоквартирных домов в 2018 году, сообщили altapress.ru в администрации города. Однако за три года у лидеров рынка объемы вводы жилья упали в два раза. Почему это происходит и к чему приведет?

Сколько построили

В 2018 году в Барнауле построили 520 тыс. кв. м жилья. Основной объем ввода обеспечили 29 компаний — на них пришлось 409 тыс. «квадратов».

Лидером по объему ввода в 2018 году стал «Союз»: компания сдала 5 домов на 1084 квартиры общей площадью 57,7 тыс. кв.м. Почти завершилось строительство многоэтажек в «Времена года», который приобрели на аукционе в 2015 году.

На втором месте находится «Барнаулкапстрой», но эта позиция условная. Фактически компания передает свои проекты на подряд другим организациям, то есть организует работу, но не инвестирует в нее. На счету «БКС», например, ЖК Plaza на ул. Никитина, которую возводил «Строй Инвест» Валида Газиева.

Третье место в этом году заняла ПСК «Строительная перспектива» с 30,3 тыс. квадратов (534 квартиры). В 2017 году компания Андрея Комякова начала строить большой ЖК «Две эпохи» (около 80 тыс. кв. м), а в 2018-м вводить объекты и одновременно готовить новую площадку в центре Барнаула.

Четвертое — у СЗ ИСК «Алгоритм». В 2018 году компания ввела две многоэтажки общей площадью почти 26 тыс. «квадратов» (653 квартиры).

У «Жилищной инициативы», занявшей пятое место, сданы два дома общей площадью 22,7 «квадратов». Но могло быть в два раза больше: две крупные высотки Юрий Гатилов сдал уже в январе 2019 года.

Отметим, что в топ-10 по вводу жилья оказалась компания «ГраНИД». Этот застройщик сообщал в 2018 году, что последними проектами завершает работу на рынке долевого строительства Барнаула.

Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Что это значит

Все передовики в два раза сократили объемы от лучших своих показателей. Так, в 2015 году ИСК «Союз» и «Жилищная инициатива» дали городу по 100 тыс. квадратов. Но уже тогда их топ-менеджеры говорили о сокращении ввода в ближайшие два-три года.

Юрий Гатилов приводил три причины: сокращение покупательского спроса из-за кризиса в экономике, повышение стоимости стройматериалов и нехватка земельных участков.

По факту добавилась четвертая — серьезные изменения в законе о долевом строительстве. У застройщиков забирают деньги дольщиков и предлагают им строить на банковские кредиты.

Это заставило компании отвлечь ресурсы на получение новых участков и разрешений на строительство до вступление в силу поправок, чтобы еще два-три года проработать в старом правовом поле. То есть с использованием денег дольщиков.

Также рейтинг демонстрирует, что в лидерах находятся компании, которые практикуют строительство целыми кварталами или крупными жилыми комплексами (от 50 тыс. кв. м). Это позволяет примерно на 15% сократить расходы — не перевозить крупную технику на большие расстояния, унифицировать архитектуру и так далее.

Еще очевидно улучшается качество маркетинга застройщиков. Комплексы получают названия и концепции.

Что дальше

Лидеры 2019−2021 годов уже предопределены — это компании, которые имеют несколько недостроев и смогли накопить достаточно земли и разрешений на строительство. Это «Жилищная инициатива», «Союз», «Алгоритм», «Барнаулкапстрой», «Строительная перспектива» и «Домстрой-Барнаул».

Эскизный проект новостройки на ул. Ядринцева. Altapress.ru.

К ним присоединится «Адалин-Строй», который планирует вводить несколько крупных объектов и забрал с аукциона небольшой квартал 2037. А также «Селф», который начнет вводить первые очереди ЖК «Столичный» и, возможно, компания «Авангард». Этот новичок на строительном рынке недавно представил на градосовете крупный проект в центре Барнаула.

Судя по заявленным проектам, на рынке появится больше предложений класса «средний» и «средний+": с подземными парковками, красивым и удобным благоустройством площадки (беседки, фонтаны, велодорожки) и оформлением подъездов.

Даже постоянный поставщик эконом-жилья компания «Союз» начинает строить и вводить дома повышенной комфортности, в том числе организует развитие социальной инфраструктуры: в новом квартале 2038 Владимир Отмашкин вместе с инвесторами будет строить бассейн.

Открытым остается вопрос с планировками. Не исключено, что появится больше компактных решений. То есть застройщик будет подстраиваться под худой кошелек покупателя. Однако в случае изменений спроса они смогут мобильно перепроектировать квартиры, внеся необходимые изменения в проекты.