Недвижимость

Многоэтажку в Барнауле строили из "неправильного" бетона

Вчера, 19:33.
Недвижимость

Специалисты Госинспекции Алтайского края обнаружили недочет в строительстве дома на Балтийской,99. Они отметили, что использованная марка бетона не соответствует указанной в проекте.

Новостройки.
Новостройки. Фото : Михаил Хаустов.

На годовом отчете Госинспекции, который состоялся 31 января, первый замгубернатора Сергей Локтев рассказал, что в 2017 году инспекторский состав оснастили контрольно-измерительными приборами для оценки использованных в строительстве материалов и уже готовых конструкций.

Новое оборудование уже применяют. Благодаря ему в 2017 году выяснилось, что при строительстве дома на Балтийской,99 использовали бетон не той марки, которая заявлена в проекте. Предписание по устранению нарушения выполнено. По данным 2ГИС, дом по указанном адресу строит новосибирская компания "Вира-строй".

Также недочеты пришлось устранять в коммерческом здании на Энергетиков, 36а. У инспекторов были замечания по металлоконструкциям объекта.

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