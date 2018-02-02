Многоэтажку в Барнауле строили из "неправильного" бетона

На годовом отчете Госинспекции, который состоялся 31 января, первый замгубернатора Сергей Локтев рассказал, что в 2017 году инспекторский состав оснастили контрольно-измерительными приборами для оценки использованных в строительстве материалов и уже готовых конструкций.

Новое оборудование уже применяют. Благодаря ему в 2017 году выяснилось, что при строительстве дома на Балтийской,99 использовали бетон не той марки, которая заявлена в проекте. Предписание по устранению нарушения выполнено. По данным 2ГИС, дом по указанном адресу строит новосибирская компания "Вира-строй".

Также недочеты пришлось устранять в коммерческом здании на Энергетиков, 36а. У инспекторов были замечания по металлоконструкциям объекта.