Комфортный центр: в Барнауле стартовали продажи квартир в новом доме «Большой медведицы»

Барнаульский застройщик «Адалин-Строй» объявил о начале продаж квартир в новом доме ЖК «Большая медведица» . Он расположен недалеко от «Сити-центра»: в шаговой доступности — детские сады, школы, торговые центры, скверы и парки. Кроме того, рядом с домом планируетcя открыть небольшой семейный ресторан.

Комфортная жизнь в центре города

Пятый дом «Большой медведицы» возводят по адресу Пролетарская, 160. В нем будет 165 квартир: от одно- до четырехкомнатных.

Марина Кулакова, руководитель отдела новостроек «Сети офисов недвижимости «Миэль» (эксклюзивного партнера продаж «Адалин-Строй»), сообщила, что продажи квартир в новом доме стартовали успешно. Барнаульцы активно бронируют квартиры. Интересно, что самыми популярными у покупателей пока являются одно- и трехкомнатные квартиры.

Популярность «Большой медведицы» легко объяснить. Во-первых, жилой комплекс находится в центре города: жизнь его жителей не будут омрачать пробки на дорогах. Во-вторых, комплекс спроектирован с учетом потребностей горожан.

Во дворе дома построят удобную и безопасную площадку для отдыха детей и взрослых. Подъезд оборудуют системами видеонаблюдения, будут работать консьержи. Холлы и лифты в строящемся доме сделают просторными и уютными.

Бережное отношение к истории

Руководитель компании «Адалин-Строй» Игорь Дублей решил не сносить, а сохранить и «осовременить» исторический особняк, который находится на Пролетарской, 158. Несмотря на то что постройка не относится к памятникам архитектуры, застройщик решил сохранить историческое здание и отреставрировать его.

Здесь планируют открыть небольшой семейный ресторан. Он станет одной из «фишек» квартала: ресторан хорошо впишется в жилой комплекс «Большая медведица» и может стать любимым местом встреч для жителей микрорайона.

Презентация нового дома в жилом комплексе «Большая медведица». Фото: Екатерина Смолихина

«Большая медведица» в цифрах

Новостройка будет переменной этажности — от 10 до 16 этажей.

«Адалин-Строй» планирует сдать новый дом «Большой медведицы» уже в третьем квартале 2021 года.

На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 47 тысяч рублей. Есть возможность купить квартиру как в беспроцентную рассрочку от застройщика , так и в ипотеку.

Презентация нового дома в жилом комплексе «Большая медведица». Фото: Екатерина Смолихина

Рассрочку предоставляет Застройщик ООО «Адалин-Строй». Информация о стоимости кв. м действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/prjects/bm. Банк-партнер: ПАО Сбербанк.