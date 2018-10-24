Комфортный центр: в Барнауле стартовали продажи квартир в новом доме «Большой медведицы»

Комфортная жизнь в центре города
Пятый дом «Большой медведицы» возводят по адресу Пролетарская, 160. В нем будет 165 квартир: от одно- до четырехкомнатных.
Марина Кулакова, руководитель отдела новостроек «Сети офисов недвижимости «Миэль» (эксклюзивного партнера продаж «Адалин-Строй»), сообщила, что продажи квартир в новом доме стартовали успешно. Барнаульцы активно бронируют квартиры. Интересно, что самыми популярными у покупателей пока являются одно- и трехкомнатные квартиры.
Популярность «Большой медведицы» легко объяснить. Во-первых, жилой комплекс находится в центре города: жизнь его жителей не будут омрачать пробки на дорогах. Во-вторых, комплекс спроектирован с учетом потребностей горожан.
Во дворе дома построят удобную и безопасную площадку для отдыха детей и взрослых. Подъезд оборудуют системами видеонаблюдения, будут работать консьержи. Холлы и лифты в строящемся доме сделают просторными и уютными.
Бережное отношение к истории
Руководитель компании «Адалин-Строй» Игорь Дублей решил не сносить, а сохранить и «осовременить» исторический особняк, который находится на Пролетарской, 158. Несмотря на то что постройка не относится к памятникам архитектуры, застройщик решил сохранить историческое здание и отреставрировать его.
Здесь планируют открыть небольшой семейный ресторан. Он станет одной из «фишек» квартала: ресторан хорошо впишется в жилой комплекс «Большая медведица» и может стать любимым местом встреч для жителей микрорайона.
«Большая медведица» в цифрах
- Новостройка будет переменной этажности — от 10 до 16 этажей.
- «Адалин-Строй» планирует сдать новый дом «Большой медведицы» уже в третьем квартале 2021 года.
- На старте продаж стоимость квадратного метра начинается от 47 тысяч рублей. Есть возможность купить квартиру как в беспроцентную рассрочку от застройщика, так и в ипотеку.
Рассрочку предоставляет Застройщик ООО «Адалин-Строй». Информация о стоимости кв. м действительна на момент публикации. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте www.adalin-stroy.ru/prjects/bm. Банк-партнер: ПАО Сбербанк.