Оборона «Городка». Жители барнаульской «рублевки» до сих пор бьются за землю с непростой многодетной матерью

Скандальная история с «захватом» многодетной семьей участка придомовой территории элитного жилого комплекса «Городок», расположенного по адресу Змеиногорский тракт 71-а и 69-л получила свое продолжение. Одно из заседаний суда по этому делу, ответчиком по которому выступает Елена Гладышева, было в очередной раз перенесено. Жители ЖК опасаются, что следующий суд окажется для них последним — землю оставят за многодетной матерью. Но пока «Городок» держит оборону.

Резонанс

История с передачей участка земли в 15 соток семье Елене Гладышевой началась весной этого года. Тогда она получила большой резонанс на фоне скандала с наделами для многодетных семей на ул. Кутузова.

Суть возникшего спора заключается в том, что положенные многодетным семьям 15 соток, был передан в пользование Гладышевым под индивидуальное жилое строительство.

Участок оказался на территории ТСЖ «Городок», жители которого были уверены, что придомовая территория, огороженная кирпичным забором, по праву принадлежит им в утвержденных в 2005 году границах.

Документ документу рознь

Тогда администрация Барнаула разрешила строительство комплекса постановлением N 1180 о выделении земельного участка в текущих границах. Перед возведением, а также в ходе приемки объекта застройщик оформил всю необходимую документацию. Она есть в распоряжении жильцов.

Более того, когда закончилось возведение ЖК, городским управлением по земельным ресурсам была проведена контрольная съемка ЖК и благоустроенной территории. На ней стоит подпись главного архитектора Барнаула.

Подписание документов. Pixabay.com

Согласно документу, земельные участки, которые собираются отдать под ИЖС находятся в границах огороженной территории ТСЖ «Городок». Разрешительная документация подтверждает тот факт, что территория ЖК утверждена городскими властями в тех границах, какие он занимает уже на протяжении 15-ти лет.

Сейчас мнение администрации по этому вопросу изменилось. После принятия нового градостроительного плана и правил землепользования, часть территории жилого комплекса на Змеиногорском тракте просто выпала из прежних границ. Власти утверждают, что жильцы злосчастного ЖК незаконно захватили землю и не имеют права не нее претендовать. Они обязали ТСЖ за свой счет перенести забор, снести установленную на средства жильцов детскую площадку и вырубить посаженные деревья.

При этом, согласно прежним правилам землепользования, вся территория под жилым комплексом относилась именно к зоне Ж 1, где можно было возводить многоэтажные жилые дома. Новые правила застройки городского округа, утвержденные Барнаульской городской думой в декабре прошлого года, без того полные неприятных сюрпризов, огорошили жильцов сменой статуса надела. В новом генплане часть участка ТСЖ сменила категорию земель на Ж 4, то есть на зону для возведения индивидуальных жилых домов или общественной застройки.

Справедливости ради отметим, что осенью 2005 года застройщик «СУ АМЗ» (тогда им руководил Александр Тумбарцев) при межевании земель под ЖК не узаконил скандальный надел. На кадастровой карте видно, что он никому не принадлежит.

Забор , земельный участок. Открытые источники в Интернете ( СС0)

После того, как буквально в мгновение ока был оформлен участок (хронология ниже) для г-жи Гладышевой, на остальную землю стали претендовать еще четыре многодетные семьи: Андрея Железного, Светланы Чулюковой, Ивана Угарова, Юлии Ефремовой. Они тоже задействованы в судебных разбирательствах.

Справка По данным, собранным инициативной группой ТСЖ «Городок», выяснилось, что Ефремовы и Железные делали межевание своих участков в той же геодезической компании, что и центральный ответчик, г-жа Гладышева, в «Агростройинвесте». Схемы подписаны заместителем директора фирмы О.В. Гладышевым.

Формально, все в рамках закона. Сотрудники кадастровой палаты Алтайского края не устают повторять, что земельным наделам нужны четкие границы, поставленные на кадастровый учет. Об этом в своем интервью altapress.ru рассказал и заместитель директора региональной кадастровой палаты Игорь Штайнепрайс.

Отметим, что председатели ТСЖ «Городок» не раз пытались узаконить всю землю и по-новому размежевать. Но, по утверждению самих членов инициативной группы жильцов, документы либо возвращались назад для исправления недочетов, либо просто терялись.

Документы. СС0.

Много вопросов , мало ответов

Тем не менее, остается ряд вопросов. И жильцы «Городка» не стесняются их задавать разным инстанциям.

В частности, при передаче многодетной семье Гладышевых положенных им по закону 15 соток будут нарушены нормы пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы, требования по отведению ливневых вод и т. д.

Об этом говорят экспертизы, заказанные жителями за свой счет. В случае перенесения забора, согласно границам участков, узаконенных в кадастре (площадью 2,8 га), окажутся отрезанными корпусы 1, 4, 5 и 6, из-за чего возникает реальная угроза жизни и здоровью их жильцов.

«Пожарная техника и спецтехника не смогут оперативно добраться до этих домов, оказать помощь, организовать эвакуацию, невозможно будет обеспечить подъезды к зданиям, доставить средства пожаротушения на все этажи зданий, оказать скорую медицинскую помощь или помощь других спецслужб», — рассказывают жители барнаульской «рублевки».

Второй вопрос. Каким образом семье Гладышевых удалось быстро оформить участок, учитывая неповоротливость бюрократической системы.

Знак вопроса. СС0

Кратко , хронология передачи земли такова:

начало 2020 года — без ведома ТСЖ прошло межевание выделяемого наделами

26 февраля — постановка земли в новом статусе на кадастровый учет

26 марта — г-жа Гладышева нашла участок в элитном районе Барнаула и просит его в собственность

1 апреля — краевое управление имущественных отношений бесплатно отдает участок семье

6 апреля Гладышева регистрирует право собственности.

И, наконец, жильцы «Городка» недоумевают, почему чиновники, обнаружив бесхозную территорию, не провели ее межевание и не инициировали проведение аукциона? Это разумно, ведь отдавая бесплатно дорогие наделы (кадастровая стоимость 15 соток в этом районе города порядка 6,7 млн рублей), бюджет не пополнить. Другое дело — торги.

«Это позволило бы привлечь в „дырявый“ бюджет города десятки миллионов рублей и отвело бы от чиновников справедливые подозрения в небескорыстном игнорировании интересов жильцов ЖК», — отмечают члены инициативной группы «Городка».

Зал судебных заседаний. mos-gorsud.ru

Битва продолжается

Жители элитного комплекса не намерены отступать. Они ждут очередных заседаний и решений суда.

Была надежда, что ситуацию изменят экспертизы, сделанные силами ТСЖ, но их не принимают в расчет, в том числе и суде.

«Мы готовим обращение в Следственный комитет России, УФСБ, Генеральную прокуратуру и краевую администрацию. Плюс к этому хотим задействовать депутатов ГД РФ и генерального в Генеральную прокуратору по истории 2004−2005 одов. Все материалы собираем своими сами. Планируем привлечь федеральные каналы», — поделились планами жители «Городка».