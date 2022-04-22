22 апреля
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Недвижимость

От письма до ресторана: житель Барнаула получил «вкусный» приз за новостройку

Никита Романов выдвинул кандидата на участие в конкурсе архитектурных проектов «Барнаул-столица мира» и получил приз от altapress.ru — сертификат в ресторан Bufette. Он выслал на редакционную почту фотографии жилого комплекса «Мичурин Парк», которые были признаны самыми оригинальными. А сам ЖК попал в список претендентов на звание лучшего здания краевой столицы.

Никита Романов.
Никита Романов.
Дмитрий Лямзин.

Никита пишет музыку. Его любимый инструмент — гитара. Пока это хобби, но молодой человек хочет, чтобы оно переросло во что-то большее. Он уже создал десятки электронных композиций.

Молодой человек живет в индустриальном районе и часто проходит мимо жилого комплекса с часами. Эта деталь в первую очередь привлекла внимание молодого человека.

Кроме того, он отметил, что архитектура зданий отличается от типовой и утилитарной застройки, которая пока преобладает в районе. Ему понравилось, что рядом один за другим вырастают нетипичные и очень красивые объекты. Сейчас это одно из немногих украшений «спального» уголка Барнаула.

Глядя на высотки Никита решил, что нужно заявить ЖК «Мичурин Парк» на конкурс, и прислал фотографии на электронную почту altapress.ru. Так жилой комплекс и попал в список конкурсантов, а автор снимков получил приз. Как признался сам музыкант, сертификат станет хорошим поводом посетить новое место вместе со своей девушкой.

Напомним, в прошлом году altapress.ru вместе с компанией «Первый» Евгения Ракшина запустили открытый конкурс лучших проектов Барнаула. Цель — выяснить, каким горожане видят город будущего, и какие архитектурные решения им действительно нравятся.

Виды Барнаула.
Виды Барнаула.

Для этого достаточно выслать на редакционную почту фотографии понравившегося объекта, построенного не позже января 2021 года. Важно: это могут быть не только жилые комплексы или дома, но и здания с другим функционалом. Главное, чтобы их площадь была не меньше 500 кв. м.

Все объекты, фотографии которых пришлют горожане, пройдут на второй этап и будут выдвинуты на народное голосование. Жители Барнаула сами выберут победителя и призеров. Авторы лучших проектных решений получат денежные призы от компании «Первый». Так, девелопер решил вдохновить тех архитекторов, чьи работы по-настоящему украшают город.

Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125.
Визуализация проекта жилого комплекса, который будет построен на ул. Пролетарская, 125.
Архив Евгения Ракшина.

Среди горожан проводится отдельный конкурс. Жюри altapress.ru на протяжении всего первого этапа будет выбирать самые интересные и оригинальные фотографии. Их авторов ждут призы.

Сегодня победителем признан Никита Романов. Завтра им может стать любой другой человек, неравнодушный к облику города, в котором живет. Пока же в адрес редакции свои варианты прислали всего три человека. В народном голосовании, помимо ЖК «Мичурин Парк» будут участвовать «Лапландия» и корпус РАНХиГСа. Если у вас есть другое мнение о том, на что нужно должны ровняться застройщики Барнаула, присылайте свои варианты.

Более подробно о конкурсе лучших архитектурных решений «Барнаул — столица мира» можно прочитать здесь. А все вопросы задать по телефону: 26−45−26.

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