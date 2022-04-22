От письма до ресторана: житель Барнаула получил «вкусный» приз за новостройку

Никита Романов выдвинул кандидата на участие в конкурсе архитектурных проектов « Барнаул-столица мира » и получил приз от altapress.ru — сертификат в ресторан Bufette. Он выслал на редакционную почту фотографии жилого комплекса «Мичурин Парк», которые были признаны самыми оригинальными. А сам ЖК попал в список претендентов на звание лучшего здания краевой столицы.

Никита пишет музыку. Его любимый инструмент — гитара. Пока это хобби, но молодой человек хочет, чтобы оно переросло во что-то большее. Он уже создал десятки электронных композиций.

Молодой человек живет в индустриальном районе и часто проходит мимо жилого комплекса с часами. Эта деталь в первую очередь привлекла внимание молодого человека.

Кроме того, он отметил, что архитектура зданий отличается от типовой и утилитарной застройки, которая пока преобладает в районе. Ему понравилось, что рядом один за другим вырастают нетипичные и очень красивые объекты. Сейчас это одно из немногих украшений «спального» уголка Барнаула.

Глядя на высотки Никита решил, что нужно заявить ЖК «Мичурин Парк» на конкурс, и прислал фотографии на электронную почту altapress.ru. Так жилой комплекс и попал в список конкурсантов, а автор снимков получил приз. Как признался сам музыкант, сертификат станет хорошим поводом посетить новое место вместе со своей девушкой.

Напомним, в прошлом году altapress.ru вместе с компанией «Первый» Евгения Ракшина запустили открытый конкурс лучших проектов Барнаула. Цель — выяснить, каким горожане видят город будущего, и какие архитектурные решения им действительно нравятся.

Виды Барнаула.

Для этого достаточно выслать на редакционную почту фотографии понравившегося объекта, построенного не позже января 2021 года. Важно: это могут быть не только жилые комплексы или дома, но и здания с другим функционалом. Главное, чтобы их площадь была не меньше 500 кв. м.

Все объекты, фотографии которых пришлют горожане, пройдут на второй этап и будут выдвинуты на народное голосование. Жители Барнаула сами выберут победителя и призеров. Авторы лучших проектных решений получат денежные призы от компании «Первый». Так, девелопер решил вдохновить тех архитекторов, чьи работы по-настоящему украшают город.

Визуализация проекта жилого комплекса , который будет построен на ул. Пролетарская , 125. Архив Евгения Ракшина.

Среди горожан проводится отдельный конкурс. Жюри altapress.ru на протяжении всего первого этапа будет выбирать самые интересные и оригинальные фотографии. Их авторов ждут призы.

Сегодня победителем признан Никита Романов. Завтра им может стать любой другой человек, неравнодушный к облику города, в котором живет. Пока же в адрес редакции свои варианты прислали всего три человека. В народном голосовании, помимо ЖК «Мичурин Парк» будут участвовать «Лапландия» и корпус РАНХиГСа. Если у вас есть другое мнение о том, на что нужно должны ровняться застройщики Барнаула, присылайте свои варианты.