При покупке квартиры в ипотеку важно правильно выбрать банк.

По данным ООО СЗ ИСК «Алгоритм» в 2018 году более 50% квартир приобретены с привлечением ипотечных средств. Финансовое учреждение, с которым вас будут связывать длительные обязательства, нужно выбрать правильно.

Сегодня в Алтайском крае десятки банков предлагают ипотечные программы. Определить в какой именно нужно обратиться — первоочередная задача будущего новосела. Нужно помнить, что от того насколько правильным будет это решение, во многом зависит благосостояние вашей семьи.

При выборе банка обратите внимание на: размер процентной ставки.

возможность использования средств материнского капитала; жилищных сертификатов; субсидий для молодых семей.

условия досрочного погашения кредита.

условия санкций в случае просрочки платежей.

комиссии и различные переплаты при оформлении кредита.

срок предоставления кредита.

условия обслуживания: достаточное количество отделений банка , график их работы , оплата по интернету. Такие мелочи в повседневной жизни играют важную роль.

график их работы оплата по интернету. Такие мелочи в повседневной жизни играют важную роль. срок работы кредитного учреждения , с осторожностью относитесь к банкам недавно появившимся на рынке.

На первоначальном этапе ознакомиться с программами банка можно на официальном сайте. Обратите внимание на последние новости, связанные с деятельностью банка; акции, которые проводятся в данный момент.

Никто не расскажет о кредитном учреждении лучше чем человек, который уже является его клиентом. Поэтому не пренебрегайте «сарафанным радио». Постарайтесь собрать как можно больше информации от окружающих вас людей, которые уже выплачивают ипотечный кредит. Никто не расскажет о «подводных камнях» лучше чем они. Почитайте порталы и форумы где собираются пользователи с ипотечными обязательствами.

Рассмотрите предложения банка в котором выдана ваша зарплатная карта. Обычно таким клиентам банк предоставляет льготы и скидки.

Если вы уже определились с застройщиком, у которого будете приобретать квартиру, уточните у менеджера компании застройщика, информацию о совместных акциях с банками. Так, например, для компании «Алгоритм» некоторые банки предоставляют эксклюзивные процентные ставки, ускоренную процедуру согласования ипотеки и упрощенный порядок согласования выбранного объекта.

Обратите внимание на сколько совпадает информация, которую вам предоставляет менеджер банка с тем, что опубликовано на официальном сайте и отражено в кредитном договоре. Если возникло недопонимание, необходимо сразу решить возникшие вопросы.

Справка

По данным компании «Алгоритм», клиенты чаще всего привлекают ипотечные средства ПАО «Сбербанк» и ПАО «ВТБ24». Заранее уточните размер комиссий, величину страховых взносов и размер дополнительных платежей, если таковые имеются.

Выбрать банк, подходящий именно вам, помогут специалисты отдела продаж «СЗ ИСК «Алгоритм». Они же, бесплатно оформят все необходимые документы и помогут решить вопросы, связанные с получением ипотеки.

ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» Телефон отдела продаж: (3852) 72−00−82. Офисы продаж: пр. Социалистический , 54

54 ул. Балтийская , 103 , оф. 4

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