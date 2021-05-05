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Недвижимость

Рынку ипотеки предсказали замедление динамики и рост ставок

Фактический объем ипотечных кредитов в России может оказаться в нынешнем году примерно на 10% ниже рекордного показателя 2020 года, и будет выдано около 1,4 млн кредитов на сумму 3,8−4 трлн руб., прогнозируют аналитики «Открытия Research».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

При этом ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5−8,5%, а на «вторичку» — подняться до 9−10%, сообщает ТАСС.

При этом эксперты не исключают, что в 2022 году рынок может снова активизироваться.

Ожидаемое постепенное восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции должно привести к росту доходов населения, который компенсирует текущий уровень цен на жилье, полагают аналитики, пишет «Росбалт».

В конце апреля Банк России обратил внимание на признаки перегрева на рынке ипотеки и намерен обсудить с участниками рынка возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом, заявляла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Между тем россияне стали массово отказываться от одобренной ипотеки. Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.

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