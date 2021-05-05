Рынку ипотеки предсказали замедление динамики и рост ставок

При этом ставки по ипотеке на новостройки могут колебаться в пределах 7,5−8,5%, а на «вторичку» — подняться до 9−10%, сообщает ТАСС.
При этом эксперты не исключают, что в 2022 году рынок может снова активизироваться.
Ожидаемое постепенное восстановление экономики после пандемии коронавирусной инфекции должно привести к росту доходов населения, который компенсирует текущий уровень цен на жилье, полагают аналитики, пишет «Росбалт».
В конце апреля Банк России обратил внимание на признаки перегрева на рынке ипотеки и намерен обсудить с участниками рынка возможность возврата к допандемическим уровням надбавок по ипотеке с небольшим первоначальным взносом, заявляла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Между тем россияне стали массово отказываться от одобренной ипотеки. Около трети россиян, получивших предварительное одобрение банка по заявке на ипотечный кредит, в дальнейшем отказались от него в надежде найти более выгодную процентную ставку.