13 июня
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Недвижимость

В Барнауле за 10,5 млн рублей продается «четырешка» с высокими потолками и гостиной для посиделок

Просторная «четырешка» с высокими потолками продается в центре Барнаула — в 12-этажном доме на ул. Димитрова, 41. Ее стоимость — 86,849 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 10,5 млн рублей. Автор объявления на «Авито» подчеркивает, что в квартире сделан евроремонт, а также обустроена «огромная гостиная для встреч с семьей и друзьями».

Просторная «четырешка» с высокими потолками продается в центре Барнаула на ул. Димитрова, 41 за 86,849 тыс. рублей.
Просторная «четырешка» с высокими потолками продается в центре Барнаула на ул. Димитрова, 41 за 86,849 тыс. рублей.
"Авито".

«Четырешка» расположена на третьем этаже. Ее площадь составляет 120,9 кв. м.

По словам продавца, в квартире есть три спальни и два санузла. В одном из них находятся ванна с туалетом, а в другом — душевая кабина, биде и стиральная машина.

«Одна из особенностей жилплощади — в том, что для нее выкуплена часть общего коридора. За счет этого можно расширить прихожую», — добавляют в объявлении на «Авито».

Квартира укомплектована кухонным гарнитуром, двуспальной кроватью и несколькими диванами. Мебель достанется новому владельцу.

В районе ул. Димитрова, 41 развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детский сад, университеты, почтовое отделение и магазины.

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