В Бийске будут сносить ветхие дома за счет бюджета

В первую очередь будут сносить дома по судебным решениям, таких зданий насчитывается 17. Еще 6 зданий расположены социальных объектов, их также снесут в первую очередь.

Всего для сноса нужно найти минимум 10 млн рублей. Сегодня администрация города располагает лишь 1,5 млн.

Депутаты утвердили решение о выделении дополнительных ассигнований на снос ветхого жилья.