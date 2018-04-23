Недвижимость

В Бийске будут сносить ветхие дома за счет бюджета

Сегодня, 09:26.
Недвижимость

В Бийске планируется снести 207 аварийных и ветхих домов. Жильцы были расселены. Об этом на заседании городской думы сообщила начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, пишет "Наш Бийск".

В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года.
В Бийске выпал снег. 20 апреля 2018 года. Фото : vk.com/biysk_all.

В первую очередь будут сносить дома по судебным решениям, таких зданий насчитывается 17. Еще 6 зданий расположены социальных объектов, их также снесут в первую очередь.

Всего для сноса нужно найти минимум 10 млн рублей. Сегодня администрация города располагает лишь 1,5 млн.

Депутаты утвердили решение о выделении дополнительных ассигнований на снос ветхого жилья.

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