В Бийске будут сносить ветхие дома за счет бюджета

В Бийске планируется снести 207 аварийных и ветхих домов. Жильцы были расселены. Об этом на заседании городской думы сообщила начальник управления ЖКХ Ксения Потехина, пишет "Наш Бийск".
В первую очередь будут сносить дома по судебным решениям, таких зданий насчитывается 17. Еще 6 зданий расположены социальных объектов, их также снесут в первую очередь.
Всего для сноса нужно найти минимум 10 млн рублей. Сегодня администрация города располагает лишь 1,5 млн.
Депутаты утвердили решение о выделении дополнительных ассигнований на снос ветхого жилья.
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