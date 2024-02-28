За короткий срок в Барнауле удвоились цены на аренду квартир – станет ли дороже

За пять лет в Барнауле увеличилась стоимость аренды однокомнатных квартир на 94%. Это второй по интенсивности перемен результат среди российских городов с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Такие данные привели специалисты «Циан.Аналитики». Что происходит на рынке аренды сейчас и как барнаульские риэлторы оценивают ипотечное влияние на него, узнал altapress.ru.

Что у соседей

Аналитики сравнили средние ставки для однокомнатных квартир за два зимних сезона — 2018–2019 и 2023–2024 годов.

В выборку вошли 116 городов с населением от 100 тыс. человек. В среднем в них за пять лет аренда подорожала на 56%.

В группе с населением от 500 тыс. до 1 млн человек наибольший рост у Томска. Там средние ставки увеличились на 98%, до 24,3 тыс. руб. в месяц;

Барнаул со своими 94% на втором месте. Аналитики отметили, что средняя стоимость аренды в городе – 21, 2 тыс. рублей.

Если опираться на данные объявлений с «Авито», сейчас средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Центральном районе Барнаула составляет 25,6 тыс. рублей.

Мужчина с чемоданом. CC0

В Нижнем Новгороде цены выросли так же – на 94%. Это первый по интенсивности результат среди миллионников. А сама стоимость аренды зимой 2023-2024 года у этого города в своей категории средние – 28 тыс. рублей.

Новосибирск в этом списке на 7 месте. У него 68% роста и средняя ставка 27 тыс. рублей в 2024 году.

Согласно «Циан», сильнее всего цены взлетели в города с населением в 100-250 тыс. человек. Самые впечатляющие результаты у северного Норильска (рост 142%, до 41 тыс. рублей) и татарстанского Нижнекамска (131%, до 22,8 тыс. рублей).

Почему растет аренда

По оценке аналитиков, к таким результатам привело малое предложение на первичном рынке и повышение ключевой ставки. После роста рыночных ставок по ипотеке на вторичном жилье почти до заградительного уровня потенциальные покупатели перетекли в рынок аренды.

Кроме того, свой след накладывает ужесточение условий выдачи льготной ипотеки, которую предполагают сделать более адресной.

На фоне роста спроса ставки аренды стали рекордно расти.

Ипотека. pixabay.com.

Что дальше

Татьяна Зинченко, руководитель барнаульского «Агентства недвижимости Татьяны Зинченко», отметила, что в нынешних условиях предложение на рынке аренды могут пополнить инвесторы.

«Чаще всего, когда рынок стагнирует, инвесторы не продают помещения, а сдают их в аренду, - объясняет она. - Однако в ситуации высоких ипотечных ставок растет и спрос. Те, кто планировал покупать жилье в ипотеку, откладывают решение до лучших времен и остаются в аренде, либо уходят в нее».

Уходить уже некуда – считает гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

«Цены на жилье кратно выросли, предложений мало, - сказал он. - Если льготные ипотечные программы свернут, люди будут пытаться купить вторичное жилье».

С этой попыткой у некоторых категорий покупателей могут возникнуть проблемы. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Банку России ограничивать долю предоставляемых кредитов с определенными параметрами. Цель – снизить «закредитованность» населения.

Кредит. СС0

Такие полномочия могут затронуть кредиты с низким первоначальным взносом и сделки с заемщики с высокой долговой нагрузкой. Подробнее мы рассказывали здесь.

Напомним, что Алтайский край в 2022 году почти попал в десятку самых закредитованных регионов России со средней долговой нагрузкой 67,3%.

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