Именно таким застройщиком является строительная компания «Жилищная инициатива», которая всегда обеспечивает максимально благоприятные условия для жильцов. Так, в квартале «Лазурный 2» (по адресу проезд Юж. Власихинский, 40) «Жилищная инициатива» начала строительство нового детского сада на 330 мест.
По планам, новый детский будет включать в себя: современные спортивные и музыкальный залы, мультипликационную студию и студию изобразительного искусства, кабинеты логопеда, психолога и методиста, а также блок медицинской помощи, состоящий из медицинского и процедурного кабинета.
Каждая группа планируется обособленной и предусматривает индивидуальный вход, собственную раздевальную, игровую и спальную комнаты, а также буфетную и уборную. Для детей раннего возраста будут созданы зоны для кормления и пеленания. Здание оборудовано лифтом для подъема людей, с ограниченными возможностями. Для всех групп отведены собственные прогулочные площадки, с безопасным игровым инвентарем, а также с теневым навесом не менее 40 кв.м.
Также копания сообщила приятную новость, что окончание работ планируется уже на конец 2019 г.
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Застройщик: ООО «Жилищная инициатива». Проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru