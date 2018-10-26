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«Жилищная инициатива» начала строительство нового детского сада на 330 мест

Одним из важнейших критериев при выборе новой квартиры, является наличие поблизости детского сада, а желательно, в шаговой доступности. Радует, когда застройщик заботится о дальнейшей жизни своих клиентов и создает удобную инфраструктуру в застраиваемых кварталах.

Детский сад (визуализация).
Детский сад (визуализация).
Источник: компания "Жилищная инициатива"

Именно таким застройщиком является строительная компания «Жилищная инициатива», которая всегда обеспечивает максимально благоприятные условия для жильцов. Так, в квартале «Лазурный 2» (по адресу проезд Юж. Власихинский, 40) «Жилищная инициатива» начала строительство нового детского сада на 330 мест.

По планам, новый детский будет включать в себя: современные спортивные и музыкальный залы, мультипликационную студию и студию изобразительного искусства, кабинеты логопеда, психолога и методиста, а также блок медицинской помощи, состоящий из медицинского и процедурного кабинета.

Каждая группа планируется обособленной и предусматривает индивидуальный вход, собственную раздевальную, игровую и спальную комнаты, а также буфетную и уборную. Для детей раннего возраста будут созданы зоны для кормления и пеленания. Здание оборудовано лифтом для подъема людей, с ограниченными возможностями. Для всех групп отведены собственные прогулочные площадки, с безопасным игровым инвентарем, а также с теневым навесом не менее 40 кв.м.

Детский сад (визуализация).
Детский сад (визуализация).
Источник: компания «Жилищная инициатива»
Детский сад (визуализация).
Детский сад (визуализация).
Источник: компания «Жилищная инициатива»

Также копания сообщила приятную новость, что окончание работ планируется уже на конец 2019 г.

ООО «Жилищная инициатива»

Центральный офис: Барнаул, ул. Крупской, 86

Телефон: 8 (3852) 505−313

Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбуке.

Застройщик: ООО «Жилищная инициатива». Проектные декларации на сайте barnaul-gi.ru

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