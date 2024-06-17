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Шопинг

Топ 5 прекрасных платьев на выпускной, чтобы быть первой красавицей вечера

Скоро настанет тот самый долгожданный вечер, которого многие выпускницы ждали 11 лет. Но возникает вопрос: что же надеть? Altapress.ru расскажет о модных платьях этого сезона.

Девушка в платье.
Девушка в платье.
freepik.com/master1305

В бельевом стиле

Бельевой стиль уже не первый год остается актуальным в гардеробах модниц. Блестящие ткани смотрятся празднично. Если еще подобрать актуальный силуэт, например, нежный разрез на ноге, то вы будете неотразимой.

Но на выпускном лучше все-таки воздержаться от глубокого выреза на платье.

Платье. Бельевой стиль.
Платье. Бельевой стиль.
ЦУМ

Мини с объемной юбкой

Бейби долл может подойти для тех, кому не нравится обтягивающие платья. Если вас беспокоит ваша фигура, то платье такой модели может скрыть любые недостатки. Завышенная талия и объемные рукава-буфы скроют все, что нужно.

Платье. Мини с оъемной юбкой.
Платье. Мини с оъемной юбкой.
ЦУМ

Мини с драпировкой

Мини — самая популярная модель платья. Этим летом стилисты советуют сделать ставку на короткое платье со сборками и воланами. Данный силуэт никогда не станет предсказуемым, поскольку это настоящая классика модниц.

Платье. Мини с драпировкой.
Платье. Мини с драпировкой.
ЦУМ

Макси с открытой спиной

Открытая спина, тонкие бретели и воздушный силуэт смотрятся нежно, такая модель точно не оставит никого равнодушным. К платью подойдут босоножки с острым мысом или завязками.

Платье. Макси с открытой спиной.
Платье. Макси с открытой спиной.
ЦУМ

Нежное миди с открытыми плечами

Платье А-силуэта придется надеть ни один раз. Оно уместно смотрится и в городе, и на прогулке в парке, и на мероприятии. Такое платье подойдет на любое мероприятие, в том числе и на выпускной вечер.

Платье. Миди с открытыми плечами
Платье. Миди с открытыми плечами
ЦУМ

Ранее сообщалось, какие платья устарели.

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