Скоро настанет тот самый долгожданный вечер, которого многие выпускницы ждали 11 лет. Но возникает вопрос: что же надеть? Altapress.ru расскажет о модных платьях этого сезона.

В бельевом стиле

Бельевой стиль уже не первый год остается актуальным в гардеробах модниц. Блестящие ткани смотрятся празднично. Если еще подобрать актуальный силуэт, например, нежный разрез на ноге, то вы будете неотразимой.

Но на выпускном лучше все-таки воздержаться от глубокого выреза на платье.

Платье. Бельевой стиль. ЦУМ

Мини с объемной юбкой

Бейби долл может подойти для тех, кому не нравится обтягивающие платья. Если вас беспокоит ваша фигура, то платье такой модели может скрыть любые недостатки. Завышенная талия и объемные рукава-буфы скроют все, что нужно.

Платье. Мини с оъемной юбкой. ЦУМ

Мини с драпировкой

Мини — самая популярная модель платья. Этим летом стилисты советуют сделать ставку на короткое платье со сборками и воланами. Данный силуэт никогда не станет предсказуемым, поскольку это настоящая классика модниц.

Платье. Мини с драпировкой. ЦУМ

Макси с открытой спиной

Открытая спина, тонкие бретели и воздушный силуэт смотрятся нежно, такая модель точно не оставит никого равнодушным. К платью подойдут босоножки с острым мысом или завязками.

Платье. Макси с открытой спиной. ЦУМ

Нежное миди с открытыми плечами

Платье А-силуэта придется надеть ни один раз. Оно уместно смотрится и в городе, и на прогулке в парке, и на мероприятии. Такое платье подойдет на любое мероприятие, в том числе и на выпускной вечер.

Платье. Миди с открытыми плечами ЦУМ

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