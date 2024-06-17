В бельевом стиле
Бельевой стиль уже не первый год остается актуальным в гардеробах модниц. Блестящие ткани смотрятся празднично. Если еще подобрать актуальный силуэт, например, нежный разрез на ноге, то вы будете неотразимой.
Но на выпускном лучше все-таки воздержаться от глубокого выреза на платье.
Мини с объемной юбкой
Бейби долл может подойти для тех, кому не нравится обтягивающие платья. Если вас беспокоит ваша фигура, то платье такой модели может скрыть любые недостатки. Завышенная талия и объемные рукава-буфы скроют все, что нужно.
Мини с драпировкой
Мини — самая популярная модель платья. Этим летом стилисты советуют сделать ставку на короткое платье со сборками и воланами. Данный силуэт никогда не станет предсказуемым, поскольку это настоящая классика модниц.
Макси с открытой спиной
Открытая спина, тонкие бретели и воздушный силуэт смотрятся нежно, такая модель точно не оставит никого равнодушным. К платью подойдут босоножки с острым мысом или завязками.
Нежное миди с открытыми плечами
Платье А-силуэта придется надеть ни один раз. Оно уместно смотрится и в городе, и на прогулке в парке, и на мероприятии. Такое платье подойдет на любое мероприятие, в том числе и на выпускной вечер.
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