Вышел декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Скоро на фирменных стойках появится последний в этом году, самый толстый, сдвоенный выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (декабрь – январь). Конечно, вместе с читателями редакция поддается предпраздничному настроению, ожиданию чудес и приятным приготовлениям к Новому году. Пусть он будет счастливым! Поэтому тема нового номера Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" — "Будем счастливыми!".

Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул". Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул". Создаем себе праздник: составляем хит-лист желаний;

наряжаемся в красну девицу;

создаем погоду в доме;

покупаем особенные подарки каждому;

составляем планы на 2018-й. Электронная версия журнала >>