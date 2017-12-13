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Вышел декабрьский номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Сегодня, 16:46.
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Скоро на фирменных стойках появится последний в этом году, самый толстый, сдвоенный выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" (декабрь – январь). Конечно, вместе с читателями редакция поддается предпраздничному настроению, ожиданию чудес и приятным приготовлениям к Новому году. Пусть он будет счастливым! Поэтому тема нового номера Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" — "Будем счастливыми!".

Создаем себе праздник:

  • составляем хит-лист желаний;
  • наряжаемся в красну девицу;
  • создаем погоду в доме;
  • покупаем особенные подарки каждому;
  • составляем планы на 2018-й.

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