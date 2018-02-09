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Вышел долгожданный номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

Сегодня, 14:34.
Потребитель

На фирменных стойках уже появился первый в 2018 году выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул".

Традиционно уже много лет редакция начинает глянцевый год с февральского номера, радуясь вместе с читателями, что такой короткий месяц полон праздничными поводами делать любимым подарки и приятные сюрпризы. Ведь мы "Верим в любовь" (это, кстати, тема нового номера Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в феврале). Верим в любовь, в то, что придет весна и все будет хорошо. И в этом оптимистичном настроении:

  • примеряем пальто пастельных оттенков;
  • пробуем лавандовые тени;
  • строим новый дом;
  • удивляем на День всех влюбленных.

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