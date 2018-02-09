Вышел долгожданный номер Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул"

На фирменных стойках уже появился первый в 2018 году выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Первый выпуск Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в 2018 году. Фото : архив "Я Покупаю. Барнаул".
Традиционно уже много лет редакция начинает глянцевый год с февральского номера, радуясь вместе с читателями, что такой короткий месяц полон праздничными поводами делать любимым подарки и приятные сюрпризы. Ведь мы "Верим в любовь" (это, кстати, тема нового номера Shopping Guide "Я Покупаю. Барнаул" в феврале). Верим в любовь, в то, что придет весна и все будет хорошо. И в этом оптимистичном настроении:
- примеряем пальто пастельных оттенков;
- пробуем лавандовые тени;
- строим новый дом;
- удивляем на День всех влюбленных.
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