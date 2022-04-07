7 апреля
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Спорт

Детский сад выходного дня — современная альтернатива няне

Специально для родителей, которые тоже хотят отдохнуть!

Если вам нужно отлучиться на работу, сделать неотложные дела, и просто отдохнуть и посвятить время себе, в таких случаях приводите ребенка в Магис Дети.

Детский сад выходного дня - современная альтернатива няне.
Детский сад выходного дня - современная альтернатива няне.
Источник: "Магис Дети"

Мы помогаем родителям освободить время для своих дел, пока ребенок проводит время с пользой, играя, общаясь и развиваясь.

  • В субботу или воскресенье
  • На полный день и неполный
  • Для детей 3−7 лет!
Детский сад выходного дня - современная альтернатива няне.
Детский сад выходного дня — современная альтернатива няне.
Источник: «Магис Дети»
  • Занятия в тёплом бассейне
  • Собственное кафе с вкусными обедами
  • Интересные творческие занятия
  • Фотоотчеты родителям
  • Оплата по дням
Детский сад выходного дня - современная альтернатива няне.
Детский сад выходного дня — современная альтернатива няне.
Источник: «Магис Дети»

Расти интересно с Магис Дети!

Адрес: Красноармейский, 25
Телефон: 506−200
WhatsApp: +7 953 038 5977
Сайт: www.magis-sport.ru/deti/

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