Мы помогаем родителям освободить время для своих дел, пока ребенок проводит время с пользой, играя, общаясь и развиваясь.
- В субботу или воскресенье
- На полный день и неполный
- Для детей 3−7 лет!
Детский сад выходного дня — современная альтернатива няне.
Источник: «Магис Дети»
- Занятия в тёплом бассейне
- Собственное кафе с вкусными обедами
- Интересные творческие занятия
- Фотоотчеты родителям
- Оплата по дням
Детский сад выходного дня — современная альтернатива няне.
Источник: «Магис Дети»
Расти интересно с Магис Дети!
Адрес: Красноармейский, 25
Телефон: 506−200
WhatsApp: +7 953 038 5977
Сайт: www.magis-sport.ru/deti/