26 июня
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Спорт

Костомаров впервые показал процесс реабилитации

Фигурист Роман Костомаров показал, как он тренируется и восстанавливает здоровье, сообщает Mash.

Бокс. Тренировка. Спорт.
Бокс. Тренировка. Спорт.
CC0

Спортсмен рассказал, что этот процесс тяжелый и физически, и морально. Тем не менее, он не сдается и уверенно восстанавливает организм.

"Едем дальше. Впереди самое сложное, жизнь!" — написал Костомаров в соцсетях.

Напомним, что фигуриста госпитализировали в столичную клинику ночью на 10 января с пневмонией. Позже его состояние ухудшилось — спортсмена перевели в «Коммунарку», где подключили к ЭКМО и ИВЛ.

На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп. Также, по некоторым источникам, ему впоследствии удалили пальцы на руках.

Ранее стало известно, что Костомарова не удается вывести из депрессии.

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