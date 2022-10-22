Опубликовано видео, как барнаулец Андрей Свечников оформил первый в карьере хет-трик в «регулярке» НХЛ

Россиянин Андрей Свечников впервые за карьеру в НХЛ оформил хет-трик в регулярном чемпионате. Два гола российский форвард оформил в равных составах и один в формате пять на четыре.

Андрей выглядит очень мощно и набирает очки в четырех матчах подряд на старте. На данный момент в его активе 8 (6+2) баллов, пишет «Алтайский спорт».

От форварда «Каролины» уже давно ждут выхода на новый уровень и вполне возможно, что этот момент настал.

В 2021 году сообщалось, что алтайский хоккеист Свечников получит 62 млн долларов за восемь лет в НХЛ.

Андрей Свечников — уроженец Барнаула. У хоккеиста есть старший брат Евгений Свечников, также играющий на позиции нападающего.

Семья жила в Барнауле, но несколько раз переезжала, чтобы получить доступ к лучшим командам для сыновей. Сначала переехали в Московскую область, затем в Казань, а в 2016 году — в США.

В 2020 году в шоу «Хоккейная ночь в Канаде» его эффектную шайбу в воротах признали лучшей в текущем сезоне.

«Я простой парень из Барнаула», — заявил ранее Андрей, подчеркнув, что остался русским на 100 процентов.