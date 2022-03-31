Серохвостов выиграл спринт на чемпионате России по биатлону

Алтайский спортсмен Даниил Серохвостов победил в мужском спринте на 10 км. Это первые соревнования стартовавшего в Тюмени 30 марта открытого чемпионата России по биатлону.

Представляющий Новосибирскую область и Алтайский Край Серохвостов прошел дистанцию с одним промахом со временем 24.51,7, передает «Чемпионат».

Второе место занял спортсмен из Башкортостана Эдуард Латыпов с отставанием в 42,9 секунды и двумя промахами.

Третьим стал Карим Халили, отставший на 49,2 секунды и один раз промахнувшийся на огневом рубеже.

Ранее Даниил Серохвостов прокомментировал решение Союза биатлонистов России отказаться от выступлений на международных соревнованиях в нейтральном статусе.