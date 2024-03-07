7 марта
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Спорт

Спортсменка из Барнаула стала двукратной чемпионкой мира по бразильскому джиу-джитсу

Мировое первенство проходило в Москве. Там 11-летняя жительница Барнаула Нелли Цимбалюк стала победительницей чемпионата мира по бразильскому джиу-джитсу, сообщает "КП Барнаул".

Флаг России.
Флаг России.
CC0

Чтобы выявить лучших, собрались десятки бойцов из России, Палестины, Азербайджана, Грузии и других стран.

Нелли Цимбалюк является воспитанницей барнаульского клуба "Партизан". Она боролась за победу в категории девочек 2011 и 2012 годов рождения в весе до 34 килограммов. За период турнира девочка провела четыре схватки и во всех одержала победы досрочно. Ее самый короткий поединок продлился 32 секунды.

Для юной спортсменки золото на чемпионате мира стало уже вторым. До этого она одержала победу в декабре 2022 года. Тогда первенство проходило в Санкт-Петербурге, там она тоже стала лучшей.

Ранее сообщалось, что за три дня алтайские спортсмены завоевали 24 медали на первых зимних играх «Большой Алтай».

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