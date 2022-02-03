За сутки выявили 55 случаев заражения СOVID среди участников Олимпиады

Из них 29 зараженных коронавирусом были выявлены в пекинском аэропорту по прибытии, еще 26 — в «пузыре» Олимпийской деревни.
Национальная принадлежность заболевших не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной России выявлено семь случаев заражения ковидом. И надежда сборной по биатлону ушла на карантин и в Играх участвовать не будет.
В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.