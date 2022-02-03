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Спорт

За сутки выявили 55 случаев заражения СOVID среди участников Олимпиады

2 февраля в Пекине у 55 человек тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил руководитель группы медицинских экспертов МОК Брайан Макклоски, сообщает «Интерфакс».

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Из них 29 зараженных коронавирусом были выявлены в пекинском аэропорту по прибытии, еще 26 — в «пузыре» Олимпийской деревни.

Национальная принадлежность заболевших не раскрывается.

Ранее сообщалось, что в олимпийской сборной России выявлено семь случаев заражения ковидом. И надежда сборной по биатлону ушла на карантин и в Играх участвовать не будет.

В связи с Олимпиадой китайские власти объявили о политике нулевой терпимости к коронавирусу. Власти страны заявили, что готовы «принять самые решительные и строгие меры, чтобы заблокировать цепь передачи» вируса.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.

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